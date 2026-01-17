Mang báo Tết ra Trường Sa: Mạch nguồn yêu thương nơi biển đảo

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Xuân Nhân Dân kỳ này ra sớm hơn thường lệ; cơ quan đã tặng Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa hơn 5.000 tờ Báo Xuân. Báo Xuân năm 2026 có nhiều nội dung phong phú, đa dạng, với nhiều bài viết và chuyên mục chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thời gian gần đây, Báo Nhân Dân cũng như các cơ quan báo chí trong nước đã góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh, đời sống và tinh thần cống hiến của cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo. Nhiều tuyến bài chuyên sâu, giàu cảm xúc đã phản ánh sinh động nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, qua đó tăng cường sự gắn bó giữa hậu phương và tiền tiêu Tổ quốc.



Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ tại Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026, Trung tá Nguyễn Tư Hóa, Phòng Tuyên huấn, Quân chủng Hải quân chia sẻ: "Đây là món quà tinh thần vô giá, là sự động viên sâu sắc của cơ quan báo chí đối với những cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Nhận được những tờ báo này, chúng tôi sẽ trao tận tay các cán bộ, chiến sĩ để mỗi người có thể tiếp cận các thông tin hữu ích, nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta thông qua các trang báo".



Báo Xuân cũng dành dung lượng phù hợp để tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc gửi tặng Báo Xuân tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa thể hiện sự quan tâm, tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió; qua đó góp phần động viên tinh thần, củng cố niềm tin và ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.





Các cán bộ của Quân chủng Hải quân nhận báo Tết.

Đây là món quà tinh thần giàu giá trị, góp phần mang không khí Tết, hơi ấm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi. Trong điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, những trang báo không chỉ giúp người lính cập nhật thông tin thời sự mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm niềm tin và nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ.



Bên cạnh đó, việc tặng báo thể hiện rõ vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tư tưởng, tuyên truyền và định hướng nhận thức. Những nội dung chính luận, văn hóa, gương người tốt, việc tốt, thành tựu của đất nước được chuyển tải qua từng trang báo, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây cũng là kênh thông tin chính thống giúp kết nối người lính với nhịp sống của đất nước để dù ở nơi "đầu sóng ngọn gió", họ vẫn luôn cảm nhận mình là một phần không thể tách rời của Tổ quốc. Qua hoạt động này, khẳng định sự đồng hành của báo chí với lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bình yên cho đất nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội./.