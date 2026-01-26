Malaysia: Ấm áp Tết cộng đồng của người Việt tại Johor

Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Johor cùng các đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội Hữu nghị Malaysia – Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, cộng đồng người Việt Nam tại bang Johor ở Malaysia đã cùng nhau tổ chức chương trình đón Tết cổ truyền dân tộc trong không gian tràn đầy niềm vui và sự gắn kết. Đây là dịp đặc biệt để những người con xa xứ hội ngộ, giao lưu và chia sẻ cuộc sống và công việc. Sự kiện đã thu hút đông đảo bà con tham gia, tạo nên một không gian văn hóa đậm chất Việt Nam ngay trên đất nước bạn, giúp vơi đi nỗi nhớ nhà của mỗi người khi mùa Xuân về.

Ông Nguyễn Bá Tân, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, phát biểu. Ảnh: Viên Luyến – PV TTXVN tại Malaysia

Không khí "ngày hội" trở nên náo nhiệt với những tiết mục múa lân sôi động và các chương trình văn nghệ đặc sắc do chính bà con trong cộng đồng tự dàn dựng và biểu diễn. Bên cạnh các hoạt động giải trí, ban tổ chức còn có các phần thi câu đố về phong tục Tết cổ truyền nhằm gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Ông Nguyễn Như Hảo, Trưởng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại Johor, cho biết đây là thời điểm đặc biệt để mọi người cùng nhìn lại chặng đường một năm đã qua, cùng chia sẻ niềm vui đoàn tụ bên bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Ông nhấn mạnh trong năm qua, Ban Liên lạc cộng động người Việt tại Johor đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, tích cực tham gia vào các công tác của cộng đồng trên tinh thần hòa đồng và gắn kết.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, ông Nguyễn Bá Tân - Bí thư thứ nhất phụ trách cộng đồng - đánh giá cao việc kiều bào ở Johor luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ bà con tại địa phương. Đại diện Đại sứ quán bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại bang Johor sẽ tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để thắt chặt sợi dây liên kết của những người con xa xứ tại Johor.

Sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc tại Johor còn được thể hiện qua những hoạt động thiết thực hướng về đất nước. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", cộng đồng người Việt tại đây không chỉ tích cực giúp đỡ những thành viên gặp khó khăn, đau ốm, mà còn chung tay hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng do các sự kiện thiên tai, bão lũ trong năm qua, thể hiện tấm lòng luôn hướng về cội nguồn dù đang sinh sống ở bất kỳ đâu.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Như Hảo tự hào chia sẻ với cộng đồng rằng, năm vừa qua đánh dấu những bước tiến lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia, với các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Trong các buổi gặp gỡ tại Đại sứ quán, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành lời khen ngợi tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Malaysia, đồng thời đề ra những chính sách mới mang lại nhiều lợi thế hơn cho người Việt Nam ở nước ngoài. Để ghi nhận những đóng góp đó, cuộc gặp cũng là dịp để vinh danh, trao kỷ niệm chương và quà tặng cho các cá nhân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Chị Trương Thùy Dương, một kiều bào tại Johor, đã thể hiện sự xúc động khi được nhìn thấy hoa đào, hoa mai, bánh chưng, bánh tét. Chị cho biết không gian truyền thống và được gặp gỡ mọi người trong cộng đồng để trao đổi về các chủ đề giản dị như áo dài và mua sắm đồ Tết đã giúp chị cảm nhận được không khí ấm áp, gần gũi trong Tết cộng động ở Johor.

heo anh Hoàng Anh Thái, Phó Ban Liên lạc người Việt tại Johor, sự ủng hộ của bà con đã tiếp thêm động lực để có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn. Anh khẳng định mặc dù xa qua quê hương nhưng kiều bào tại Johor lúc nào cũng một lòng hướng về quê hương và đất nước.

Những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay ấm áp trong ngày hội đã khẳng định rằng, dù ở xa Tổ quốc, Tết vẫn luôn hiện hữu trong lòng mỗi người Việt qua tình thân và sự đoàn kết./.