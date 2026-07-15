Mái ấm "trao tay" tri ân các gia đình chính sách

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin thành phố Cần Thơ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa đến con đẻ của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: TTXVN phát



Tại xã An Lạc Thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những gia đình gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh; qua đó, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đến các đối tượng yếu thế. Đây là hoạt động nhân văn hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 65 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm. Việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà phải bảo đảm công khai, minh bạch, thi công đúng tiến độ, đạt chất lượng và trao đúng đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Văn Khởi cũng kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, chăm lo cho người có công với cách mạng; góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.



Qua quá trình khảo sát của Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, toàn thành phố ghi nhận 142 hộ thuộc diện được hỗ trợ (76 hộ cần xây dựng mới và 66 hộ cần sửa chữa), phần lớn đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức tiến hành khởi công xây mới 2 căn và sửa chữa 2 căn nhà cho 4 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống tại xã An Lạc Thôn.



Dịp này, từ nguồn quỹ Trung ương, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố Cần Thơ hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi căn xây mới và 35 triệu đồng đối với mỗi căn sửa chữa. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trích quỹ trao tặng thêm 5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà xây mới và 2 triệu đồng cho mỗi hộ sửa chữa nhà.

Tại xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là địa phương được tỉnh chọn làm điểm tổ chức lễ khởi công trong đợt triển khai đồng loạt theo chỉ đạo của Trung ương về việc triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo rà soát, toàn tỉnh Vĩnh Long có 90 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hiện sống trong nhà tạm, nhà dột nát và có nhu cầu hỗ trợ nhà ở. Trong số này, có 40 hộ được hỗ trợ xây mới và 50 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Mỗi căn nhà xây mới được Trung ương hỗ trợ 70 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 35 triệu đồng; đồng thời tỉnh hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/căn. Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ ngày công lao động nhằm giúp các hộ gia đình sớm có nơi ở ổn định, khang trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các hộ gia đình để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài của công trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phát huy vai trò giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân chung tay hỗ trợ nguồn lực, ngày công lao động và các điều kiện cần thiết khác... để mỗi căn nhà sau khi hoàn thành không chỉ bảo đảm vững chắc, khang trang, mà còn thực sự trở thành mái ấm nghĩa tình, giúp các gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Chủ tịch UBND xã Trung Ngãi Võ Minh Hoàng cho biết, toàn xã có 5 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Xã xác định việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các gia đình là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai chương trình đúng tiến độ. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, bảo đảm chất lượng công trình; tiếp tục huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ ngày công lao động, chung tay hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần giúp các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống./.