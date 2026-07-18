Mái ấm nghĩa tình của thương, bệnh binh nặng

Là một trong bốn cơ sở trực thuộc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, Cơ sở Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam (xã Liêm Cần) đang quản lý, nuôi dưỡng 22 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, đồng thời thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên cho người có công trên địa bàn tỉnh.

Chăm sóc thương binh tại trung tâm. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Phần lớn các thương, bệnh binh tại đây đều tuổi cao, sức khỏe giảm sút, di chứng chiến tranh thường xuyên tái phát, nhiều bệnh lý mới phát sinh khiến công tác nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi sức khỏe gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, với tinh thần coi các bác như người thân trong gia đình, đội ngũ cán bộ, y sĩ, điều dưỡng và nhân viên của trung tâm luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng phục vụ, góp phần mang lại sự chăm sóc chu đáo cả về thể chất lẫn tinh thần cho các thương, bệnh binh.

Là thương binh hạng 1/4, ông Lê Văn Thành (quê xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) đã gắn bó với Cơ sở Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam gần 50 năm. Do bị chấn thương sọ não trong thời gian tham gia chiến đấu, mỗi khi thời tiết thay đổi, vết thương cũ tái phát, kèm theo những cơn động kinh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.

Suốt những năm điều dưỡng tại cơ sở, ông Thành luôn nhận được sự quan tâm, theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình của đội ngũ y sĩ, điều dưỡng cùng cán bộ, nhân viên. Từ việc thăm khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe đến động viên tinh thần đều được thực hiện chu đáo, tận tâm. Nhờ vậy, sức khỏe của ông ngày càng ổn định, những cơn động kinh thưa dần, chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ về nơi mình đã gắn bó suốt những thập kỷ, ông Thành xúc động nói: “Gần 50 năm gắn bó ở đây, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình của các y sĩ, điều dưỡng và cán bộ, nhân viên. Họ không chỉ làm tròn trách nhiệm mà còn đối đãi với chúng tôi bằng tình cảm chân thành, chu đáo như người thân trong gia đình”.

Không chỉ chăm lo sức khỏe, những năm qua, Cơ sở Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam còn duy trì nhiều hoạt động phục hồi chức năng, tổ chức sinh hoạt văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với tình trạng của từng thương, bệnh binh, góp phần giúp các bác thêm lạc quan, yêu đời.

Ông Nguyễn Văn Trù (quê xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Ở đây, chúng tôi được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc chu đáo từ từng viên thuốc, bữa ăn đến giấc ngủ. Ngoài việc điều trị, cơ sở còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đón các đoàn đến thăm hỏi, động viên, các cháu thanh niên cũng thường đến giao lưu, ca hát, trò chuyện. Nhờ vậy, chúng tôi luôn cảm thấy được quan tâm, sẻ chia, tinh thần thoải mái hơn, sức khỏe ngày càng ổn định”.

Một ngày sinh hoạt của các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ông Đinh Đăng Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, phụ trách Cơ sở Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công Hà Nam cho biết, hàng ngày, đơn vị đều bố trí cán bộ, nhân viên y tế, điều dưỡng trực, hỗ trợ các thương, bệnh binh 24/24 giờ. Mỗi khi có bác bị ốm nặng phải điều trị tại bệnh viện tuyến trên, trung tâm đều có nhân viên y tế và nhân viên phục vụ đi cùng, đảm bảo công tác chăm sóc được tốt nhất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã đưa 82 lượt thương, bệnh binh đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh với tổng cộng 84 ngày điều trị nội trú; tổ chức điều dưỡng tập trung cho gần 800 lượt người có công trên địa bàn. Các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh nặng và người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các nội dung sinh hoạt trong kỳ điều dưỡng được tổ chức đa dạng, phù hợp.

Nâng cao chất lượng chăm sóc người có công

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình có 4 cơ sở tại phường Hoa Lư, phường Vị Khê, xã Nho Quan và xã Liêm Hà. Hiện nay, trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng đối với 125 thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật không có khả năng tự sinh hoạt.

Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân hằng năm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh ngoài có nhu cầu đăng ký. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho gần 2.000 lượt người có công với cách mạng và thân nhân.

Những năm gần đây, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, cơ sở vật chất tại các cơ sở của Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình từng bước được đầu tư, nâng cấp; trang thiết bị y tế được bổ sung; chất lượng chăm sóc, điều trị ngày càng được nâng cao. Mỗi dịp lễ, Tết, trung tâm đón hàng trăm đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ nhằm động viên tinh thần các thương, bệnh binh, qua đó bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo ông Hoàng Đức Thọ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, trung tâm đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với các đối tượng quản lý; đồng thời bảo đảm công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công và thân nhân đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 47 thương bệnh binh nặng và 1 thân nhân Liệt sĩ đến từ các tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, điều trị và phục hồi chức năng cho người có công; đồng thời tiếp nhận, chăm sóc con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đủ điều kiện theo quy định. Đơn vị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho hơn 4.400 lượt người có công và thân nhân trong năm 2026; đồng thời bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ.

Những việc làm tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người có công mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng./.