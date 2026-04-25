Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh, sách là kết tinh trí tuệ của con người qua chiều dài lịch sử. Những cuốn sách “mở ra những chân trời mới” cho nhân loại. Đọc sách mỗi ngày, mỗi người sẽ tìm thấy những tri thức, giá trị bổ ích cho cuộc sống. Chủ đề của Ngày sách năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là hành trình tiếp nhận tri thức, còn là hành trình sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa giá trị của tri thức. “Mạch tri thức - từ trang sách đến không gian số" là lời khẳng định về sự tiếp nối, đổi mới của văn hóa đọc đối với cộng đồng. "Mạch tri thức" được xác định là một dòng chảy không ngừng, kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai giữa trang sách và không gian số; giữa tri thức cá nhân và tri thức cộng đồng...



Người dân và học sinh tham quan gian trưng bày tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, đến với Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình năm nay, nhân dân, du khách và những người yêu sách được tham quan, trải nghiệm gần 30 gian trưng bày sách, báo đến từ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách có uy tín; trải nghiệm đọc sách trên xe thư viện lưu động đa phương tiện, thư viện số.

Nhân dân, du khách gần xa còn được tham quan và trải nghiệm triển lãm số về phát triển bền vững biển đảo Việt Nam: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; tham quan gian trưng bày “Báo giấy” được phát hành tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay của Kỷ lục gia - nhà sưu tầm sách, báo Nguyễn Phi Dũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận...

Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hóa đọc tỉnh Ninh Bình còn diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tôn vinh, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập; trao tặng hàng nghìn đầu sách cho các trường học trên địa bàn tỉnh và các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, múa rối nước, cuộc thi tiếng Anh...

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ V diễn ra đến ngày 1/5, góp phần lan tỏa, xây dựng văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập trong sự gắn kết, thống nhất về bản sắc văn hóa của tỉnh./.