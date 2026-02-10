Mạch nguồn yêu thương nơi sóng nước Trường Sa

Tết thắm tình quân dân

Các hoạt động thi trưng bày gian hàng ở chương trình Xuân ở Vùng 4 Hải quân nhân dịp năm mới Bính Ngọc 2026. Ảnh: TTXVN phát



Tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh - nơi sinh sống của gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, không khí Tết năm nay trở nên đặc biệt hơn với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Các hội thi như "Gói bánh chưng xanh", "Trưng bày gian hàng Tết xưa" và điểm nhấn là đêm nghệ thuật "Đêm hội sắc Xuân 2026" đã thu hút đông đảo quân và dân tham gia. Chuỗi chương trình Tết, không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn đóng vai trò sợi dây kết nối cảm xúc giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương vững chắc và những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền.

Gói bánh chưng- hội thi thu hút cán bộ, chiến sĩ hải quân ở Vùng 4 tham gia sôi nổi. Ảnh: TTXVN phát

Trong đêm nghệ thuật "Sắc Xuân 2026", người dân và các chiến sĩ hải quân đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật riêng có cho người lính hải quân, kéo gần giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương và những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 51 quân nhân, đoàn viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa cũng được nhận quà Tết.

Những giỏ quà Tết ý nghĩa được trao cho thân nhân các chiến sĩ hải quân đang công tác ở Vùng 4 Hải quân, trong đó có Trường Sa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân cũng đã trao gần 1.200 suất quà cho các gia đình quân nhân quê xa ở lại Khánh Hòa, Đắk Lắk đón Tết; trao 300 suất quà cho các hộ dân tại 6 địa phương gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao quà cho 207 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 28 suất quà động viên gia đình quân nhân đang công tác trực tiếp tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và quà cho 70 đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của chương trình là hơn 931 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh, chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển, Tết thắm tình quân dân” là chương trình Tết đặc sắc dành cho các đơn vị trong vùng. Qua đây, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thắt chặt tình đoàn kết trong Quân đội.



Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển



Tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, công tác chăm lo Tết cho ngư dân cũng được chú trọng. Ngày 23 tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tổ chức thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho tàu cá BĐ 98847 TS (tỉnh Gia Lai) đang khai thác hải sản dài ngày trên biển.