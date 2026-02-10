Tin tức
Mạch nguồn yêu thương nơi sóng nước Trường Sa
Tết thắm tình quân dân
Tại khu đô thị căn cứ quân sự Cam Ranh - nơi sinh sống của gia đình các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa, không khí Tết năm nay trở nên đặc biệt hơn với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Các hội thi như “Gói bánh chưng xanh”, “Trưng bày gian hàng Tết xưa” và điểm nhấn là đêm nghệ thuật “Đêm hội sắc Xuân 2026” đã thu hút đông đảo quân và dân tham gia. Chuỗi chương trình Tết, không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn đóng vai trò sợi dây kết nối cảm xúc giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương vững chắc và những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền.
Trong đêm nghệ thuật "Sắc Xuân 2026", người dân và các chiến sĩ hải quân đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật riêng có cho người lính hải quân, kéo gần giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương và những người lính hải quân đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 51 quân nhân, đoàn viên, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa cũng được nhận quà Tết.
Cùng với đó, Vùng 4 Hải quân cũng đã trao gần 1.200 suất quà cho các gia đình quân nhân quê xa ở lại Khánh Hòa, Đắk Lắk đón Tết; trao 300 suất quà cho các hộ dân tại 6 địa phương gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao quà cho 207 đối tượng là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 28 suất quà động viên gia đình quân nhân đang công tác trực tiếp tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa; trao 40 suất quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập và quà cho 70 đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của chương trình là hơn 931 triệu đồng.
Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân nhấn mạnh, chuỗi hoạt động “Xuân chung tay giữ biển, Tết thắm tình quân dân” là chương trình Tết đặc sắc dành cho các đơn vị trong vùng. Qua đây, góp phần giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thắt chặt tình đoàn kết trong Quân đội.
Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
Tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, công tác chăm lo Tết cho ngư dân cũng được chú trọng. Ngày 23 tháng Chạp, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã tổ chức thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho tàu cá BĐ 98847 TS (tỉnh Gia Lai) đang khai thác hải sản dài ngày trên biển.
Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, những phần quà gồm lương thực, thực phẩm, thuốc men và cờ Tổ quốc tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên tinh thần kịp thời, giúp bà con yên tâm bám biển trong những ngày Tết cổ truyền. Hoạt động hỗ trợ ngư dân được lực lượng Hải quân duy trì xuyên suốt, không kể ngày đêm. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm gắn bó máu thịt giữa người lính biển và bà con ngư dân.
Thuyền trưởng Cao Văn Trọc (quê phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: "Chuyến biển kéo dài qua Tết nên các thuyền viên phải đón năm mới giữa trùng khơi. Sự quan tâm, hỗ trợ của quân dân Trường Sa giúp chúng tôi thêm ấm lòng và có thêm động lực để tiếp tục vươn khơi".
Những món quà Xuân ấm áp và lời thăm hỏi ân tình giữa biển khơi đã trở thành nhịp cầu thắt chặt tình quân dân cá nước. Giữa sóng gió Trường Sa, sắc Xuân Bính Ngọ 2026 hiện hữu rõ nét qua nụ cười của người chiến sĩ và sự vững tâm của ngư dân. Sự quan tâm toàn diện của Đảng, Nhà nước và Quân đội chính là điểm tựa vững chắc để quân và dân đặc khu Trường Sa vượt qua khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.