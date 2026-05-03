Mắc ca sẽ thành cây trồng chủ lực ở Lạng Sơn

Vườn mắc ca tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Cây mắc ca được trồng ở Lạng Sơn từ năm 2002. Loài cây này thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại xứ Lạng, có khả năng chịu được sương muối, chịu hạn và ít sâu bệnh. Sau 3 - 5 năm trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch. Vòng đời khai thác từ vài chục đến cả trăm năm. Trung bình mỗi ha có thể cho người trồng thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ mắc ca vẫn còn rất lớn, năm 2022, ông Hoàng Văn Xí, thôn Bản Luận, xã Công Sơn đã mạnh dạn trồng 0,5 ha mắc ca. Đến nay vườn mắc ca của gia đình ông bắt đầu cho thu hoạch. Thương lái thường thu mua tại vườn với giá ổn định từ 24.000 đồng đến 40.000 đồng/kg tùy chất lượng quả; đối với hạt đã chế biến có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg.

Ông Xí cho biết, đây là loại cây dễ trồng, tuy nhiên để cây sinh trưởng và phát triển tốt ngay từ thời gian bắt đầu trồng phải tuân thủ chặt chẽ kỹ thuật như đào hố sâu từ 40 - 50 cm, bón phân, tỉa cành. Để phòng trừ sâu bệnh cần rắc vôi bột quanh gốc. Trong giai đoạn sinh trưởng, cần bón thúc, bón đạm, phân chuồng, NPK theo từng thời kỳ phát triển của cây.

Ông Đoàn Văn Quang, thôn Bản Luận, xã Công Sơn trồng trên 1 ha mắc ca. Mỗi vụ gia đình ông thu lãi từ 40 - 50 triệu đồng. Ông Quang chia sẻ, hạt mắc ca có vị bùi ngậy và chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, khoáng chất, vitamin thiết yếu cho người dùng. Tinh dầu mắc ca còn có tác dụng trong dưỡng tóc và da… do đó cây trồng này ngày càng được nhiều người lựa chọn.

Theo ông Quang, để cây mắc ca đạt hiệu quả cao, người trồng cần chọn giống chất lượng, xuất xứ rõ ràng; tuân thủ các quy định kỹ thuật về mật độ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Ông Lý Văn Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại lớp tập huấn về trồng cây mắc ca. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Trong những năm gần đây, trồng cây mắc ca lấy hạt đã khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao ở Lạng Sơn. Ông Lý Văn Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, cây mắc ca không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa.

Nghị quyết 24-NQ/TU ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và Kế hoạch số 122 ngày 1/4/2026 của UBND tỉnh đều xác định phát triển mắc ca trở thành cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Đây là loại cây vừa giúp bảo vệ rừng, vừa có thể khai thác du lịch sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các cán bộ và hộ trồng đang kiểm tra chất lượng hoa mắc ca. Ảnh: Tiến Vĩnh –TTXVN

Tỉnh khuyến khích phát triển mắc ca theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống chất lượng cao, thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030, diện tích mắc ca đạt 6.000 - 8.000 ha. Song song, tỉnh đầu tư phát triển hệ thống sơ chế, chế biến đồng bộ với vùng nguyên liệu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.

Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ giống, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến và khuyến khích liên kết sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng. Phấn đấu đến năm 2030, năng suất đạt khoảng 2,5 tấn/ha/năm, tổng sản lượng đạt 2.100 tấn. Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống (không quá 30 triệu đồng/ha)./.