Mã số vùng trồng tạo đòn bẩy cho trái cây xuất khẩu

* Tiềm năng xuất khẩu lớn



Tỉnh Đồng Tháp có một số loại trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh, nhu cầu tiêu dùng lớn, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước như thanh long, sầu riêng, mít, xoài cát Hòa Lộc…



Đối với sầu riêng, tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 32.000 ha tập trung ở các xã kiểm soát lũ phía Tây của tỉnh với những giống chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng: Ri6, Monthong, với sản lượng đạt trên 511.000 tấn. Tỉnh đã được cấp 355 mã số vùng trồng, tương ứng diện tích hơn 13.900 ha. Riêng trong tháng 5 và 6 tới, sản lượng sầu riêng thu hoạch ước đạt hơn 111.200 tấn.

Nhân công vận chuyển sầu riêng sau khi thu hoạch ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp với vườn sầu riêng hơn 3 ha, cho biết, vụ sầu riêng năm 2025, với giá sầu riêng Monthong được thương lái đến vườn thu mua với giá 100-110.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, ông còn lãi trên 1 tỷ đồng/ha.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp Phùng Thanh Quang trao đổi: Cây sầu riêng hiện nay mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn xã rất cao. Trong những năm qua, có những hộ thu lợi nhuận trên dưới hơn 1 tỷ đồng với diện tích 1 ha trồng sầu riêng. Về lâu dài, chính quyền địa phương đã quy hoạch, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng để trái sầu riêng cùng các loại cây ăn trái khác được xuất khẩu, ổn định về mặt giá cả. Bên cạnh đó, khuyến cáo người trồng áp dụng những kỹ thuật canh tác phù hợp, theo hướng an toàn về thuốc bảo vệ thực vật cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm trái sầu riêng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.



Đối với cây thanh long, tỉnh Đồng Tháp có vùng chuyên canh tập trung ở các xã phía đông của tỉnh như xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo… với diện tích 9.400 ha thanh long, với sản lượng thu hoạch hàng năm đạt gần 272.000 tấn trái.

Tại xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp, ông Lê Văn Thủy áp dụng mô hình trồng thanh long theo kỹ thuật leo giàn theo hướng sản xuất hữu cơ, sinh học cùng công nghệ tưới phun trên vườn thanh long 1,6 ha. Trung bình mỗi năm, lợi nhuận thu được từ vườn thanh long của ông Thủy đạt khoảng 1 tỷ đồng.



Trái thanh long của tỉnh Đồng Tháp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể với tên gọi thanh long Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo của tỉnh Tiền Giang trước khi sáp nhập). Đây được xem như giấy thông hành quan trọng để trái thanh long của tỉnh Đồng Tháp có thể thâm nhập mạnh mẽ vào các thị trường khó tính trên khắp thế giới.