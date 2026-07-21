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Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan về nguồn theo dấu chân Bác Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, trong hai ngày 18-19/7, Chi bộ Lưu học sinh và Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn 2026 - Theo dấu chân Thầu Chín" tại hai tỉnh Phitsanulok và Phichit, với sự tham gia của 23 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nhiều trường đại học ở Thái Lan.
Đoàn về nguồn của Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan giao lưu với sinh viên Việt Nam và sinh viên Thái Lan học tiếng Việt tại Đại học Naresuan (tỉnh Phitsanulok). Ảnh: TTXVN phát

Tại Đại học Naresuan, tỉnh Phitsanulok, đoàn đã giao lưu với sinh viên Việt Nam và sinh viên Thái Lan học tiếng Việt tại đây. Chương trình "Rung chuông vàng" với chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là thời gian Người hoạt động tại Thái Lan với bí danh Thầu Chín, đã góp phần tăng cường hiểu biết về lịch sử, văn hóa và tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tiếp đó, đoàn đến Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh tại tỉnh Phichit, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu về phong trào yêu nước của cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước.

Đoàn về nguồn của Lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan chụp ảnh lưu niệm ở Bảo tàng Bản Đông Hồ Chí Minh, tỉnh Phichit. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng tìm hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng địa phương thông qua chuyến tham quan một ngôi chùa tại tỉnh Phichit.

Chương trình là dịp tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

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