Lưu hành bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai” và góp phần thúc đẩy đa ngôn ngữ tại Liên hợp quốc

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc và các Đại sứ và đại diện Phái đoàn. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã trao bản dịch tiếng Việt của “Văn kiện vì Tương lai” (Pact for the Future) cho Chủ tịch Đại hội đồng. Văn kiện vì Tương lai được các nhà lãnh đạo toàn cầu thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai ngày 22/9/2024 ở New York, đề ra tầm nhìn và định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm đẩy nhanh thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG), củng cố hệ thống đa phương và nâng cao vai trò, hiệu quả của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Philemon Yang khẳng định thúc đẩy đa ngôn ngữ trong hoạt động của LHQ là một trong những ưu tiên của Đại hội đồng khoá 79. Ông đánh giá cao các nước đã chia sẻ bản dịch Văn kiên vì Tương lai ra 33 ngôn ngữ (ngoài 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ), trong đó có tiếng Việt. Chủ tịch Đại hội đồng nhấn mạnh các bản dịch giúp hơn 3,5 tỷ người trên toàn thế giới có thể tiếp cận và tham gia thúc đẩy thực hiện văn kiện quan trọng này.

Bản dịch tiếng Việt và các ngôn ngữ khác của Văn kiện vì Tương lai sẽ được đăng tải trên trang mạng chính thức của LHQ tại địa chỉ https://www.un.org/pga/79/multilingualism-in-action-translations-of-the-pact-for-the-future-in-global-languages-2/.