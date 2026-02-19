Lượng khách tăng cao trong dịp Tết, du lịch Quảng Ninh kỳ vọng tăng trưởng mạnh

Đông đảo du khách xếp hàng xuống tàu, du thuyền đi tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân-TTXVN Riêng trong ngày mùng 2 Tết (tức 18/2), toàn tỉnh đón khoảng 163.000 lượt khách (tăng 41 ngàn lượt khách so với ngày mùng 1 Tết), đạt 107% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 47.000 lượt, đạt 109% so với cùng kỳ; khách lưu trú ước đạt 42.000 lượt, đạt 111% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh du lịch sôi động đã mang lại nguồn thu lớn cho tỉnh. Chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết, tổng thu du lịch ước đạt 456 tỷ đồng. Tính chung trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, du lịch Quảng Ninh đạt tổng doanh thu ước đạt 1.077 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ).

Các điểm đến tâm linh và di tích lịch sử thu hút lượng lớn du khách tham quan, chiêm bái. Cụ thể, chùa Cái Bầu đón 24.000 lượt khách, chùa Ba Vàng đón 22.500 lượt, Khu di tích Bạch Đằng đón 20.000 lượt và Khu di tích nhà Trần đón 16.500 lượt khách.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch nổi tiếng khác cũng duy trì sức hút ổn định như: Vịnh Hạ Long đón 7.500 lượt khách, Khu danh thắng Yên Tử đón 8.000 lượt, đền Cửa Ông đón 5.848 lượt, Công viên Sun World đón 2.000 lượt và Bảo tàng Quảng Ninh đón 524 lượt khách.

Sự khởi đầu ấn tượng này cho thấy tín hiệu tích cực của ngành du lịch Quảng Ninh ngay trong những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Trong năm 2026, tỉnh đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhằm khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế và là động lực tăng trưởng bền vững của vùng. Quảng Ninh kỳ vọng đón hơn 22 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế khoảng 5,2 triệu lượt người; tổng doanh thu du lịch đạt ít nhất 65.000 tỷ đồng.

Tỉnh ưu tiên thu hút dòng khách lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu cao. Mục tiêu này được hỗ trợ bởi các thị trường tiềm năng mới như Ấn Độ, Trung Đông và Nga; xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng để giảm tính mùa vụ, tập trung vào du lịch hội nghị (MICE), du lịch golf, du lịch tàu biển quốc tế và kinh tế đêm. Đồng thời, Quảng Ninh tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ ánh sáng, thực tế ảo và các nền tảng số vào quản lý và trải nghiệm du khách…/.