Lượng khách quốc tế tiếp tục tăng, ngành du lịch hoàn thành 56% mục tiêu

Du khách theo dõi nghệ nhân trình diễn thư pháp trong không gian văn hóa truyền thống tại tour đêm Văn Miếu. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tính chung 7 tháng năm 2026, lượng khách quốc tế đạt 13,9 triệu lượt, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025. Ngành du lịch đã hoàn thành khoảng 56% mục tiêu của năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, việc duy trì mức tăng hai con số phản ánh sức hấp dẫn ngày càng được củng cố của điểm đến Việt Nam; đồng thời khẳng định hiệu quả của các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn thấp điểm đón khách quốc tế.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 3,1 triệu lượt, chiếm 22,2% tổng lượng khách quốc tế. Với 2,4 triệu lượt khách, Hàn Quốc giữ vị trí thứ 2. Với 864.000 lượt khách, tăng tới 174% so với cùng kỳ năm 2025, Nga duy trì vị trí thứ 3, đồng thời cũng trở thành thị trường gửi khách lớn nhất của châu Âu. Sự phục hồi mạnh mẽ của lượng khách Nga phản ánh hiệu quả của việc khôi phục các đường bay trực tiếp, gia tăng tần suất khai thác và nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng ngày càng cao của du khách Nga tới Việt Nam.



Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia, châu Âu tiếp tục là điểm sáng với mức tăng khách đến bình quân 53,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh Nga, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận kết quả khả quan như Ba Lan tăng 51,3%, Séc tăng 28,6%, Thụy Điển tăng 24,7% và Thụy Sỹ tăng 21,7%. Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam. Thực tế này cho thấy, các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh có hiệu quả rõ nét trong việc thúc đẩy tăng khách quốc tế. Châu Âu là thị trường có mức chi tiêu cao. Tăng dòng khách từ các thị trường này phản ánh sự chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Tại châu Á, Philippines tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng lượng khách đến Việt Nam với mức tăng 63,6%. Các thị trường khác cũng ghi nhận kết quả tích cực như Ấn Độ tăng 42,9%, Campuchia tăng 40,8%, Singapore tăng 31,0%, Indonesia tăng 27,3% và Malaysia tăng 21,6%. Nhờ lợi thế về khoảng cách địa lý gần, mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng và nhu cầu du lịch nội vùng tiếp tục gia tăng, các quốc gia khu vực châu Á vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường đường dài cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Hoa Kỳ tăng 18,3%, Canada tăng 25,1%, Australia tăng 22,5% và New Zealand tăng 22,4%. Đà tăng trưởng tại các thị trường khách có mức chi tiêu cao này không chỉ góp phần gia tăng lượng khách mà còn nâng nguồn thu ngành du lịch thông qua việc khách có thời gian lưu trú dài hơn và mức chi tiêu bình quân cao hơn.



Bước vào giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế (từ cuối quý III đến hết năm), cùng với việc phát huy hiệu quả chính sách thị thực, mở rộng kết nối hàng không, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra./.