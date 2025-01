Lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam tăng mạnh trong năm 2024

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn báo cáo của Hiệp hội các công ty lữ hành Nga (ATOR) cho biết, sự gia tăng này nhờ một số các chuyến bay thẳng đã được nối lại và các chuyến bay nối chuyến giá rẻ qua Trung Quốc.

Theo ATOR, năm 2024, 85% khách du lịch Nga đến các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam bằng các chuyến bay nối chuyến.

ATOR cho biết Việt Nam là điểm đến truyền thống phổ biến cho khách du lịch nghỉ dưỡng biển của Nga, đặc biệt là từ các vùng Ural, Siberia và Viễn Đông. Nhưng do thiếu phương tiện di chuyển trực tiếp đến các khu nghỉ dưỡng và không có chuyến bay thuê theo khu vực nên lượng khách vẫn còn chưa thể so với trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019. Thời điểm đó, Việt Nam đã đón 646.524 lượt khách du lịch từ Liên bang Nga, gấp 2,8 lần so với năm 2024.

Tuy vậy, khách du lịch Nga đến Việt Nam cũng không thấp hơn nhiều so với khách du lịch các nước châu Âu khác, ví dụ Anh là 306.194 lượt khách, tăng 20,8% so với năm 2023, Pháp là 278.943 lượt, tăng 29,4% và Đức là 249.217 lượt, tăng 24,5%.

Dòng khách du lịch Nga đến Việt Nam có đặc điểm là tính theo mùa khá rõ rệt. Những tháng nghỉ mát phổ biến nhất của người Nga là từ tháng 10 đến tháng 2, ít phổ biến nhất là từ tháng 5 đến tháng 7.

Theo số liệu của Cục Du lịch Việt Nam, năm 2024, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 17.583.901 lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023. Trong đó, 84,4% đến bằng đường hàng không, 14,2% từ các nước láng giềng qua biên giới đất liền, 1,4% bằng đường biển./.