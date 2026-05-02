Lượng khách đến Cát Bà tăng cao trong ngày 30/4 và 1/5

Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) gồm 367 hòn đảo lớn nhỏ, lung linh sắc màu với những bãi biển cát trắng mịn có làn nước sâu trong vắt có thể nhìn tận đáy. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Theo ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, lượng khách đến với Cát Bà trong dịp nghỉ lễ tăng cao xuất phát từ các nguyên nhân như thời tiết thuận lợi, cảnh quan biển và rừng đặc sắc, hạ tầng giao thông được cải thiện cùng sự đa dạng của sản phẩm du lịch. Du khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, tham gia tour khám phá vịnh Lan Hạ, rừng quốc gia Cát Bà, làng chài Cái Bèo hoặc trải nghiệm hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại đảo ngọc.Trước đó, tại Cát Bà, Tập đoàn Sun Group chính thức khai trương Chợ đêm sáng tạo VUI-Fest Cát Bà và Nhà hàng bia Sun Bavaria Cat Ba (ngày 25/4). Sự kiện không chỉ đánh dấu một điểm hẹn giải trí, ẩm thực mới của đảo ngọc, mà còn được xem là "cú hích" để Cát Bà từng bước trở thành trung tâm du lịch, giải trí không ngủ miền Bắc, gia tăng vị thế cạnh tranh trên bản đồ du lịch khu vực.Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Cát Bà, những mô hình như VUI-Fest được xây dựng không phải là một không gian cố định, mà là nơi có thể liên tục được làm mới thông qua các sự kiện, lễ hội và hoạt động sáng tạo. Khi các hoạt động buổi tối được phát triển đúng hướng, chất lượng dịch vụ được nâng cao, Cát Bà sẽ không chỉ thu hút du khách vào mùa cao điểm mà còn duy trì được sức hút ổn định trong suốt cả năm. Đây cũng là nền tảng để du lịch phát triển theo hướng bền vững hơn.Từ ngày 4/4, tuyến du lịch biển kết nối Vịnh Hạ Long và Vịnh Lan Hạ chính thức mở bán vé tại Cảng tàu Tuần Châu và Cảng tàu quốc tế Hạ Long. Việc chính thức đưa tuyến vận tải thủy liên thông giữa Quảng Ninh và Hải Phòng đã tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho khu vực, hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa hai địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường kết nối, khai thác tiềm năng du lịch và nâng cao sức hút của di sản đã được UNESCO công nhận.Trở lại Cát Bà dịp này, bạn Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Cát Bà đang trở thành điểm hẹn mới của du khách với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và không gian sáng tạo. Các hoạt động tiếp nối nhau trong ngày đang góp phần định hình Cát Bà thành điểm đến du lịch tổng hợp, gắn kết cảnh quan thiên nhiên với văn hóa và ẩm thực, tạo sức hút mới cho du khách.Kỳ nghỉ lễ kéo dài, trước áp lực gia tăng đột biến về lưu lượng phương tiện và nhu cầu đi lại, UBND đặc khu Cát Hải đã triển khai phương án tổ chức, điều tiết giao thông trên tuyến đường Cát Tiên. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc trong mùa du lịch cao điểm. Trong khung giờ từ 5 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút hằng ngày, các phương tiện gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô và xe bốn bánh gắn động cơ chở người (xe điện du lịch) không được phép lưu thông trên tuyến đường này.