Lung linh "Lễ hội hoa đăng - Huyền ảo đêm rừng dừa"

Lễ cầu an tại chương trình. Ảnh: Dư Toán - TTXVN Ngay sau nghi thức khai mạc là lễ cầu an và thả hoa đăng trên sông Kinh, thu hút hàng ngàn người dân và du khách cùng tham gia, tạo nên một không gian huyền ảo giữa rừng dừa nước Tịnh Khê. Đây là sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá vẻ đẹp của điểm du lịch Rừng dừa nước Tịnh Khê, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết cộng đồng, gìn giữ hệ sinh thái thiên nhiên và khơi dậy khát vọng phát triển du lịch ở nơi đây.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương cho biết, rừng dừa nước là một căn cứ địa cách mạng quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Những rặng dừa dày đặc đã trở thành tấm lá chắn kiên cường, che chở cho lực lượng cách mạng và du kích địa phương, góp phần đánh thắng kẻ thù xâm lược. Ngày nay, rừng dừa là “lá phổi xanh”, góp phần tích cực phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với bãi biển Mỹ Khê, thắng cảnh Thạch Ky Điếu Tẩu, đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, chùa Minh Đức và các di tích văn hóa lịch sử khác; rừng dừa nước đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, đã trở thành điểm đến đầy tiềm năng phát triển du lịch của địa phương. Trong không gian lung linh, huyền ảo của rừng dừa nước, hàng ngàn ánh hoa đăng nhẹ nhàng tỏa sáng, mỗi ngọn hoa đăng được thắp lên là sự tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, biểu tượng của niềm tin, hy vọng và khát vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc và phát triển. Đó cũng chính là khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Tịnh Khê anh hùng.



Thông qua lễ hội, địa phương mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm tự hào quê hương trong mỗi người dân; nâng cao ý thức gìn giữ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái rừng dừa nước; đồng thời từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với phát triển kinh tế địa phương. Để bảo tồn, phục hồi và phát huy tốt hơn nữa giá trị lịch sử văn hóa của rừng dừa nước trong đời sống xã hội, ngoài sự nỗ lực của địa phương rất cần sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của tỉnh và các sở ngành để giá trị của rừng dừa nước ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc của quê hương Quảng Ngãi trong thời gian tới.



Đây là một sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 nhằm xúc tiến, quảng bá, kết nối đầu tư và truyền cảm hứng phát triển du lịch cho toàn tỉnh trong giai đoạn mới. Quảng Ngãi mong muốn giới thiệu đến du khách hình ảnh vùng đất giàu bản sắc văn hóa, sở hữu không gian du lịch đặc trưng “rừng – biển – đảo”, thân thiện, năng động và giàu tiềm năng phát triển.../.