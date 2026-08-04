Lung linh đêm hoa đăng trên sông Cà Ty

Những đóa hoa đăng khổng lồ được thắp sáng trên sông Cà Ty, xuyên suốt mùa Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết năm 2026. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Đây là một trong những nghi lễ mang đậm giá trị văn hóa tâm linh, thể hiện khát vọng hòa bình, hướng thiện và sự tri ân đối với dòng sông đã gắn bó với bao thế hệ ngư dân vùng biển.

Hơn 500 hoa đăng được đồng loạt thắp sáng và thả xuống dòng sông Cà Ty. Những hoa đăng trải dài, lấp lánh trên mặt nước, tạo nên khung cảnh lung linh. Mỗi hoa đăng gửi gắm những ước nguyện về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt thuận lợi và cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Điểm nhấn của buổi lễ là những đóa hoa đăng kích cỡ lớn được thả xuống và thắp sáng liên tục từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong (Phan Thiết) trong suốt mùa lễ hội. Mỗi hoa đăng có biểu tượng hình hoa sen có đường kính hơn 4m, cao khoảng 1,8m. Khung cánh hoa sen làm bằng sắt; bọc vải, sơn màu hồng, được cố định bằng vật liệu nổi neo gần giữa sông, hiệu ứng ánh sáng bằng đèn led năng lượng và khoảng cách thả mỗi hoa sen cách nhau 10m. Việc thắp sáng các đóa hoa đăng trên sông Cà Ty góp phần làm đẹp không gian đô thị, tạo điểm đến để người dân địa phương, du khách vui chơi, chiêm ngưỡng trong mùa lễ hội.

Anh Triệu Nguyễn Đăng Khoa, từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nghi lễ thả hoa đăng trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư. Khung cảnh dòng sông Cà Ty rất đẹp và mang đến cảm giác bình yên. Tôi cảm nhận rõ nét những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân Phan Thiết."

Còn đối với chị Nguyễn Minh Tâm, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, việc thả hoa đăng tạo một không gian đẹp mắt để mọi người có thể vừa ngồi hóng gió, ngắm cảnh và chụp những bức ảnh đẹp.

Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng các đơn vị liên quan đã bố trí phương tiện, cán bộ hướng dẫn, điều tiết tàu thuyền và các phương tiện hoạt động trên sông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Được biết, Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết năm 2026 do UBND phường Phan Thiết tổ chức, diễn ra từ ngày 1- 8/8 với nhiều hoạt động ở cả phần lễ và phần hội như: lễ rước Lệnh Ông Sanh, Tiên yết, giỗ sắc, tế âm linh, lễ phóng đăng cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian và không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương…

Lễ hội Cầu ngư phản ánh nét đặc trưng của tín ngưỡng ngư nghiệp, thể hiện khát vọng chính đáng của ngư dân cầu mong cho hoạt động khai thác hải sản bình an, được mùa; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn biển cả, nơi cá Ông và các vị hải thần trở thành chỗ dựa tinh thần của ngư dân mỗi lần vươn khơi. Thông qua các nghi lễ truyền thống, cộng đồng ngư dân tiếp tục gìn giữ nghề biển của cha ông, củng cố tinh thần đoàn kết và niềm tin vào cuộc sống.

Với ý nghĩa đó, Lễ hội Cầu ngư được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Việc duy trì tổ chức lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh Phan Thiết - vùng đất giàu bản sắc văn hóa biển đến với du khách trong và ngoài nước./.