Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lãnh đạo 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lễ ra quân huấn luyện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một năm công tác, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang Thành phố. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là dịp bổ sung, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định ý chí, bản lĩnh, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đặc điểm địa bàn đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao bản lĩnh và ý chí chiến đấu.

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng vũ trang Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố quán triệt nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết của cấp trên về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; bảo đảm “3 thực chất” trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là trang bị kỹ thuật mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/3/2026 đến 19/5/2026 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình đồng diễn vũ điệu sinh hoạt tập thể của lực lượng vũ trang Thành phố tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN Chương trình duyệt đội ngũ lực lượng vũ trang Thành phố tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN