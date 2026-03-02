Tin tức
Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; lãnh đạo 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố cùng hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, lễ ra quân huấn luyện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một năm công tác, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang Thành phố. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là dịp bổ sung, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định ý chí, bản lĩnh, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc, phương châm huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đặc điểm địa bàn đô thị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao bản lĩnh và ý chí chiến đấu.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố phát động đợt thi đua cao điểm từ ngày 01/3/2026 đến 19/5/2026 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”, thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên và người lao động phát huy truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao ý chí quyết tâm; nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của đợt thi đua; viết tiếp truyền thống: “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng” trong thời kỳ mới.
Sau chương trình duyệt đội ngũ là các tiếp mục đồng diễn múa súng; biểu diễn võ thuật; đồng diễn các vũ điệu sinh hoạt tập thể do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố thực hiện.