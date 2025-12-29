Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận và biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được trong năm qua; ghi nhận và cảm ơn các thành phố, các tỉnh trên địa bàn Quân khu đã đóng góp và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với lực lượng vũ trang.



Cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo, để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và kết hợp quân sự, quốc phòng với kinh tế - xã hội và ngược lại; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.



Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là xây dựng khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng kế hoạch huấn luyện trên thao trường sát thực tế chiến đấu, hiệp đồng theo từng cấp độ và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực phương tiện bay không người lái.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước cho lực lượng vũ trang Quân khu 7. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu tiên phong về chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 cho biết, năm 2025, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trong đó, đáng chú ý là lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, báo cáo, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và thực hiện các nhiệm vụ an ninh phi truyền thống; chỉ đạo quyết liệt hoàn thành sắp xếp tổ chức cơ quan quân sự địa phương đi vào hoạt động thông suốt cùng với chính quyền địa phương 2 cấp.



Năm 2025, lực lượng vũ trang Quân khu 7 cũng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo của Bộ Quốc phòng và Quân khu như xây dựng chốt dân quân thường trực (68/72 chốt); điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới (xây tặng hơn 800 căn nhà, 2 trường mẫu giáo tại 58 điểm dân cư liền kề); địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước; tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo…

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 7; tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 5 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua quyết thắng cho 17 tập thể thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025./.