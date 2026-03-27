Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đoàn kết, đồng hành cùng đồng bào tôn giáo

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cùng đại diện gần 100 đại biểu chức sắc tiêu biểu các tôn giáo của 4 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 dự buổi gặp mặt.

Thông tin một số kết quả công tác quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong năm 2025, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa lực lượng vũ trang Quân khu với đồng bào các tôn giáo.

Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và đơn vị đứng chân trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các phong trào, chương trình như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”…

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Vinh Ngọc trân trọng cảm ơn đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo đã góp phần làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn và tin tưởng các vị chức sắc tôn giáo với uy tín của mình luôn là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Quân khu với đồng bào có đạo; tiếp tục động viên con cháu, tín đồ thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phấn đấu học tập, công tác và trưởng thành, đồng thời tích cực giúp đỡ các đơn vị của lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng đại biểu chức sắc tôn giáo các địa phương tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi gặp mặt, đại diện chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 7 đã khẳng định cam kết sẽ tiếp tục tích cực vận động tín đồ và nhân dân chấp hành pháp luật, đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; đoàn kết quân - dân; phối hợp tốt với lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện tốt chủ trương lo cho dân, làm tốt công tác từ thiện, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục phát huy đường hướng gắn bó, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Chương trình gặp mặt Đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn đầu Xuân năm mới được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức nhằm tăng cường sự gần gũi, hiểu biết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu với các tổ chức tôn giáo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và nhân dân trong thực hiện công tác tôn giáo, góp phần củng cố đoàn kết quân-dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “tiềm lực chính trị tinh thần” và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu.

Năm 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tổ chức tôn giáo hỗ trợ xây dựng, trao tặng 22 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao cho các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng; xây tặng 295 căn Nhà tình nghĩa quân dân (trong đó có 62 căn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở), tổng trị giá hơn 23 tỷ đồng./.