Lực lượng vũ trang Đà Nẵng đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Thắng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lý; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang thành phố gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Từ sự ra đời của Đội du kích Vũ Hùng ngày 4/5/1945, những “đốm lửa” vũ trang đầu tiên đã được hun đúc, phát triển thành lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hôm nay, mang trong mình truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng đã cùng quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công oanh liệt. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng chiến đấu kiên cường, tiêu biểu là chiến thắng Bồ Bồ tháng 7/1954 được ví như “Điện Biên Phủ trên dải đất miền Trung”. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chiến thắng Núi Thành năm 1965 trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng, góp phần làm rạng danh truyền thống quê hương “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”. Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố luôn có mặt ở những nơi khó khăn, xung yếu, giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lũ, tham gia an sinh xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố; đón nhận Biểu tượng trống đồng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh và thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang thành phố trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố./.