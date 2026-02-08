Báo Ảnh Việt Nam

Lực lượng vũ trang chung tay chăm lo Tết cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 7/2, tại các tỉnh Cà Mau, Sơn La, các đơn vị quân đội, công an đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Ban Trường Sơn Nam thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) cho biết, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã: Khánh An, Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Lương Thế Trân và Hưng Mỹ của tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần chung tay góp sức cùng địa phương chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.
Không khí vui tươi, sôi nổi tại chương trình tình nguyện Đông ấm 2026 - “Nắng về bản nhỏ” ở bản Co Sung, phường Mộc Sơn, Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

 


Theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã tặng 220 phần quà; một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Đây là hoạt động được đơn vị chuẩn bị hơn hai tháng trước, nhằm đem lại mùa Xuân thật đầm ấm cho những hộ khó khăn trên địa bàn các xã nằm trên tuyến thi công Dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (đoạn Cà Mau – Cái Nước).
 
 
Cũng theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các hạng mục đều bảo đảm tiến độ, trong đó một số hạng mục vượt kế hoạch đề ra.
 
 
Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Lê Văn Của, người dân xã Khánh An cho biết, những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân trong dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, người dân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm ấm áp của “Bộ đội Cụ Hồ” dành cho nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc.
 
 
Theo ông Bùi Hùng Liệt, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, xã đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn do điều kiện khách quan. Chính vì thế, sự đồng hành của Binh đoàn 12, đặc biệt là Ban Trường Sơn Nam, không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cho người dân; tạo điều kiện cho địa phương chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn thêm đầy đủ, để mọi người được hưởng một mùa Xuân thật đầm ấm bên gia đình.

Cũng theo ông Bùi Hùng Liệt hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đối với người dân địa phương; là sự tri ân đối với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng giúp Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi triển khai đảm bảo tiến độ.
Ban Trường Sơn Nam trao quà cho hộ khó khăn ở xã Khánh An. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Cùng ngày, Câu lạc bộ Tình nguyện C500 (Học viện An ninh nhân dân) phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Mộc Sơn (Sơn La); Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La; Công an phường Mộc Sơn tổ chức chương trình tình nguyện Đông ấm 2026 - “Nắng về bản nhỏ” tại điểm trường Co Sung, Trường Mầm non Đông Sang (phường Mộc Sơn).

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa lớp học; trao tặng đồ dùng, vật dụng, nhu yếu phẩm, chăn ấm... cho 28 gia đình chính sách và gần 120 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; trao tặng các suất quà cho 8 giáo viên tại điểm trường Co Sung, Trường Mầm non Đông Sang.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện C500 Hoàng Tiến Đạt chia sẻ: Câu lạc bộ cùng với các đơn vị phối hợp tổ chức thường niên chương trình thiện nguyện, đến nay đã được 13 năm. Năm nay, câu lạc bộ lựa chọn tổ chức tại điểm trường Co Sung, Trường Mầm non Đông Sang, trao tặng các phần quà ý nghĩa tới các học sinh, gia đình chính sách và giáo viên các trường nhân dịp Tết đến, Xuân về. Các thành viên trong câu lạc bộ mong muốn gửi tới nhân dân, thầy, cô giáo, các em học sinh một cái Tết trọn vẹn, vui tươi, đầm ấm hơn. Qua chương trình, các đơn vị tham gia mong muốn sẻ chia khó khăn với thầy và trò điểm trường Co Sung, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội đến với các bản vùng cao, còn nhiều khó khăn tại tỉnh Sơn La trước thềm Tết Nguyên đán.

Bên cạnh hoạt động tặng quà, chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi giữa đoàn tình nguyện với giáo viên và học sinh tại điểm trường, tạo không khí vui tươi, ấm áp, giúp các em thêm tự tin, phấn khởi, nỗ lực vươn lên trong trong học tập./.

