Lực lượng vũ trang chung tay chăm lo Tết cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Ban Trường Sơn Nam thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) cho biết, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các xã: Khánh An, Hồ Thị Kỷ, Khánh Bình, Lương Thế Trân và Hưng Mỹ của tỉnh Cà Mau. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần chung tay góp sức cùng địa phương chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.



Không khí vui tươi, sôi nổi tại chương trình tình nguyện Đông ấm 2026 - “Nắng về bản nhỏ” ở bản Co Sung, phường Mộc Sơn, Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN



Theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, Phó Giám đốc Ban Trường Sơn Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã tặng 220 phần quà; một căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng. Đây là hoạt động được đơn vị chuẩn bị hơn hai tháng trước, nhằm đem lại mùa Xuân thật đầm ấm cho những hộ khó khăn trên địa bàn các xã nằm trên tuyến thi công Dự án cao tốc Cà Mau – Đất Mũi (đoạn Cà Mau – Cái Nước).

Cũng theo Thượng tá Hoàng Duy Cường, đơn vị đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, các hạng mục đều bảo đảm tiến độ, trong đó một số hạng mục vượt kế hoạch đề ra.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, ông Lê Văn Của, người dân xã Khánh An cho biết, những phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với người dân trong dịp Tết đến, Xuân về. Qua đó, người dân cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm ấm áp của “Bộ đội Cụ Hồ” dành cho nhân dân vùng cực Nam Tổ quốc.

Theo ông Bùi Hùng Liệt, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ, xã đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân gặp khó khăn do điều kiện khách quan. Chính vì thế, sự đồng hành của Binh đoàn 12, đặc biệt là Ban Trường Sơn Nam, không chỉ là sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn cho người dân; tạo điều kiện cho địa phương chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn thêm đầy đủ, để mọi người được hưởng một mùa Xuân thật đầm ấm bên gia đình.



Cũng theo ông Bùi Hùng Liệt hoạt động thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 đối với người dân địa phương; là sự tri ân đối với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng giúp Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi triển khai đảm bảo tiến độ.



Ban Trường Sơn Nam trao quà cho hộ khó khăn ở xã Khánh An. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN