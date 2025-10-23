Tin tức
Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác
Các đại biểu và các quân nhân gìn giữ hòa bình của hai đơn vị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
Chủ trì Lễ Báo công dâng Bác, thay mặt các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định, cả hai đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn nghiệp vụ trong nhiệm kỳ công tác. Toàn đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ nhau, không ngại khó khăn gian khổ, phát huy phẩm chất người chiến sĩ công binh, quân y cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thực hiện nhiệm vụ tại môi trường phái bộ Liên hợp quốc; tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò của Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đối với chỉ huy, các cơ quan của Liên hợp quốc tại địa bàn.
Theo đó, Đội Công binh số 3 đã bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trên 300 km đường cung ứng chính, với chiều rộng bình quân từ 20-24 m, bảo đảm cho từ 4-6 làn xe tải trọng lớn có thể di chuyển trong mùa khô, đảm bảo phương tiện có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, qua đó góp phần cải thiện, phát triển hạ tầng giao thông và cơ động, tuần tra bảo đảm an ninh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
Đội Công binh số 3 cũng nghiên cứu ứng dụng, sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý mặt sân bay với 27.215 m2, góp phần chống bụi, chống thấm và ngăn đọng nước trên mặt đường băng, giúp giảm thiểu gián đoạn vận hành và tiết kiệm tài nguyên, được lãnh đạo phái bộ UNISFA khen ngợi, tuyên dương; giúp sân bay duy trì hoạt động ổn định, trở thành trung tâm vận chuyển, tiếp tế, luân chuyển nhân lực hiệu quả.
Cùng với đó, Đội Công binh số 3 đã tổ chức xây dựng hai nhà xưởng quy mô lớn trong thời gian chỉ 3 tháng (so với kế hoạch ban đầu là 6 tháng) trong điều kiện thời tiết mùa mưa rất khắc nghiệt; triển khai xây dựng doanh trại thông minh cho các đơn vị gìn giữ hòa bình tại phái bộ đều vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng tốt. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác đều hoàn thành chất lượng tốt như cứu kéo hơn 200 lượt xe tải hạng nặng, xe bồn của các đơn vị thuộc phái bộ và của người dân, góp phần khơi thông các tuyến đường huyết mạch bị ùn tắc kéo dài; thực hiện bốc xếp, di chuyển trang bị, hàng hóa của phái bộ.
Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn y tế tại phái bộ UNMISS. Trong nhiệm kỳ một năm công tác, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã thu dung điều trị cho 2.650 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối về y khoa.
Trong đó, Bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca nặng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn y tế cao, điển hình là ca phẫu thuật nối ngón tay gần đứt hoàn toàn cho quân nhân đơn vị Công binh Pakistan, với kết quả phục hồi hoàn toàn, được Chỉ huy Phái bộ và Tư lệnh Phân khu gửi thư khen và đánh giá chuyên môn của Bệnh viện vượt khả năng quy định đối với bệnh viện dã chiến cấp 2 của Liên hợp quốc tại phái bộ và được đưa tin tuyên truyền tại Trụ sở Liên hợp quốc.
Với tinh thần trách nhiệm, chuyên môn y tế cao, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tạo được sự tin tưởng tuyệt đối, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy cho lãnh đạo, nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và nhân dân địa phương; được Trưởng Cơ quan Y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ đề nghị giữ bệnh nhân để điều trị với nhiều ca bệnh khó cần phải chuyển tuyến.
Ngoài ra, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tiến hành hơn 6.500 lượt kỹ thuật vật lý trị liệu, tạo uy tín cao về chuyên môn y học cổ truyền Việt Nam; chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tả.
Đối với nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sát với thực tế địa bàn. Hai đơn vị đã chủ động bám nắm tình hình địa bàn, ý định của phái bộ, kịp thời báo cáo, tham mưu cho thủ trưởng các cấp về biện pháp ứng phó với tình hình an ninh bất ổn tại địa bàn; chủ động nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong triển khai hình thức đơn vị đến địa bàn; quy trình, kế hoạch chuyển quân của phái bộ để tham mưu về nước công tác chuẩn bị và các kế hoạch thay quân cho các đội hình tiếp theo...
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quân nhân của hai đơn vị hứa sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.
Nhân dịp này, các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 đã được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ./.