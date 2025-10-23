Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác

Lãnh đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các đại biểu và các quân nhân gìn giữ hòa bình của hai đơn vị đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Chủ trì Lễ Báo công dâng Bác, thay mặt các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam khẳng định, cả hai đơn vị đã hoàn thành tốt và xuất sắc công tác chuyên môn nghiệp vụ trong nhiệm kỳ công tác. Toàn đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng giúp đỡ nhau, không ngại khó khăn gian khổ, phát huy phẩm chất người chiến sĩ công binh, quân y cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thực hiện nhiệm vụ tại môi trường phái bộ Liên hợp quốc; tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò của Đội Công binh và Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đối với chỉ huy, các cơ quan của Liên hợp quốc tại địa bàn.

Theo đó, Đội Công binh số 3 đã bảo dưỡng, sửa chữa nâng cấp trên 300 km đường cung ứng chính, với chiều rộng bình quân từ 20-24 m, bảo đảm cho từ 4-6 làn xe tải trọng lớn có thể di chuyển trong mùa khô, đảm bảo phương tiện có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, qua đó góp phần cải thiện, phát triển hạ tầng giao thông và cơ động, tuần tra bảo đảm an ninh, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Đội Công binh số 3 cũng nghiên cứu ứng dụng, sử dụng công nghệ hóa chất K-31 (chất đông cứng đất) để xử lý mặt sân bay với 27.215 m2, góp phần chống bụi, chống thấm và ngăn đọng nước trên mặt đường băng, giúp giảm thiểu gián đoạn vận hành và tiết kiệm tài nguyên, được lãnh đạo phái bộ UNISFA khen ngợi, tuyên dương; giúp sân bay duy trì hoạt động ổn định, trở thành trung tâm vận chuyển, tiếp tế, luân chuyển nhân lực hiệu quả.