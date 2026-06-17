Lực lượng Công an chung sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú biên giới

Hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời quyết tâm hoàn thành các công trình theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và tỉnh Lai Châu.

Chiến dịch tập trung hỗ trợ hoàn thành 4 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Pa Tần, Hua Bum, Bum Nưa và Dào San. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng biên giới, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Đại tá Phạm Hải Đănng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, phát biểu chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng trường. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc huy động lực lượng tham gia hỗ trợ thi công là hoạt động thiết thực nhằm quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lai Châu về đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Đồng thời, chiến dịch góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Công an tỉnh Lai Châu huy động 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị tham gia chiến dịch, chia thành 4 tổ công tác phụ trách hỗ trợ tại 4 dự án. Các lực lượng sẽ thực hiện nhiều phần việc phù hợp với điều kiện thực tế như vận chuyển vật liệu xây dựng đến các vị trí khó tiếp cận; hỗ trợ bốc dỡ, tập kết và lắp đặt ban đầu các trang thiết bị trường học; phối hợp vệ sinh khuôn viên, phòng học sau khi hoàn thành xây dựng; tham gia trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, lắp đặt các hạng mục phục vụ hoạt động giáo dục và sinh hoạt của học sinh.

Việc triển khai nhiệm vụ phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị trong quá trình thực hiện. Các tổ công tác được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ thi công, Công an các xã nơi triển khai dự án sẽ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại công trường. Các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Cán bộ chiến sĩ cùng các lực lượng đóng trên địa bàn ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hỗ trợ xây dựng các trường PTNT Tiểu học và THCS tại xã Pa Tần. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học liên cấp, đặc biệt tại tỉnh Lai Châu có 11 xã biên giới. Hiện có khoảng 600 công nhân và kỹ sư làm việc liên tục, nhưng khối lượng công việc khá lớn, đòi hỏi sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang và cộng đồng. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo khoảng 200 đoàn viên thanh niên từ các chi đoàn công an tham gia, xuống công trường hỗ trợ nhà thầu trong việc vận chuyển và lắp ráp thiết bị. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong quá trình triển khai, để lại ý nghĩa với từng cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn./.