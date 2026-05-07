Lữ đoàn 146 chuyên trách phòng thủ, bảo vệ Trường Sa nhận danh hiệu Anh hùng lần 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã gắn danh hiệu, trao bằng và cờ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 2 cho Lữ đoàn 146.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Lữ đoàn 146 đạt được trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất. Tư lệnh Quân chủng Hải quân yêu cầu, thời gian tới, Lữ đoàn 146 tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Quân chủng và Vùng 4 những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc - không để Tổ quốc bị động trên biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước. Lữ đoàn 146 cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lữ đoàn là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc...

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, Lữ đoàn ra đời từ một phần lực lượng, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 46 thuộc Lữ đoàn 126, chuyên trách làm nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Trường Sa. Ngày 8/5/1978, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 391 thành lập Trung đoàn 146 phòng thủ Trường Sa. Đến ngày 12/2/1979, Trung đoàn 146 được nâng cấp thành Lữ đoàn 146. Trải qua năm tháng chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 đã viết tiếp bản hùng ca giữ biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong 10 năm qua, Lữ đoàn đã tổ chức quan sát phát hiện hàng nghìn lượt mục tiêu trên không, trên biển, kịp thời báo cáo, tham mưu và xử trí, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã thực hiện gần 150 lượt tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; cấp cứu, điều trị gần 1.500 lượt ngư dân, trong đó có 10 ngư dân nước ngoài; cứu kéo gần 60 lượt tàu cá bị nạn về nơi an toàn; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và phương tiện các loại để hỗ trợ nhân dân, ngư dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Mỗi đảo, điểm đảo của Lữ đoàn thực sự là điểm tựa và niềm tin vững chắc đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển... Đơn vị vận động các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng công trình dân sinh, văn hóa tâm linh, trồng và chăm sóc hàng triệu cây xanh ở đặc khu Trường Sa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân, dân nơi đây...

Tự hào về chặng đường đã qua, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 hôm nay nguyện phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm xây dựng Lữ đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước đó, năm 1983, Lữ đoàn 146 vinh dự đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ nhất. Ngày 14/10/2025, Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ 2 cho Lữ đoàn 146. Những năm qua, đơn vị cũng được nhận 3 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Quân công các hạng và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác cho các tập thể, cá nhân./.