Lòng tin là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Giao - Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Nhật Bản Tamura Tomoko, Phó Chủ tịch Thượng viện Fukuyama Tetsuro, Thứ trưởng Quốc vụ khanh Ngoại giao Ikuina Akiko và khoảng 500 khách mời đại diện cho Chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp, giới truyền thông Nhật Bản, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Nhật Bản và những người Nhật Bản yêu mến Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã nhắc lại dấu mốc lịch sử trọng đại của 80 năm trước, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và ngày nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới. Với sức phát triển mạnh mẽ, dân số trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, xã hội dân chủ, văn minh đang dần trở thành hiện thực”. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, trong hành trình phát triển, Việt Nam luôn có sự đồng hành và hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó Nhật Bản giữ một vai trò đặc biệt quan trọng. Đại sứ nói: “Nếu câu chuyện của Việt Nam là một câu chuyện về sự kiên cường, thì đó có cũng là câu chuyện về tình hữu nghị. Hơn 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản luôn không ngừng phát triển một cách vững mạnh, sâu sắc và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực”.