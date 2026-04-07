Loại bỏ mô hình mang tính hình thức khi thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công an phát huy vai trò nòng cốt, huy động tối đa sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Các bên liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; ứng dụng chuyển đổi số; phát huy vai trò đảng viên, đoàn viên, hội viên. Việc tuyên truyền đi vào chiều sâu, tập trung vào thanh thiếu niên, công nhân, người lao động tự do, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven đô, khu vực giáp ranh. Các đơn vị chức năng, UBND xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện gắn kết chặt chẽ việc xây dựng ấp, khu vực, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” với xây dựng điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, đánh giá từng mô hình hiện có; kiên quyết loại bỏ mô hình mang tính hình thức không phù hợp với thực tế; tập trung nhân rộng mô hình thực sự hiệu quả, phù hợp với đặc thù địa phương; đối với vùng nông thôn, vùng giáp biển, vùng đồng bào tôn giáo - dân tộc, cần nghiên cứu mô hình chuyên biệt, bền vững, dễ triển khai thực hiện.

Các xã, phường quan tâm bố trí, huy động nguồn lực, đầu tư phương tiện, trang thiết bị, hỗ trợ lực lượng Công an cơ sở thực hiện nhiệm vụ; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Ban tổ chức công bố quyết định của UBND thành phố công nhận 519 xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025; công bố quyết định phân loại phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đối với 586 xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; công nhận 69 đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2025. Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 7 tập thể, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 100 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Năm 2025, Công an thành phố phối hợp tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự với gần 5.000 cuộc. Nhân dân đã cung cấp 1.650 tin có giá trị, giúp điều tra khám phá nhiều vụ việc, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thành phố đang triển khai thực hiện và duy trì 119 mô hình trong phong trào, tiêu biểu. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng nòng cốt, nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 4.090 tổ tự quản, tổ nhân dân tự quản, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình, cung cấp cho công an cấp xã 4.575 tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình và hỗ trợ giải quyết 2.370 vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có 69 đơn vị cơ sở đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt đơn vị “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2025”./.