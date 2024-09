Lĩnh vực hỗ trợ sinh sản được chuẩn hóa theo hướng hiện đại

Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) trao giấy phép hoạt động cho IVF Phương Châu Sài Gòn.

IVF Phương Châu Sài Gòn tiếp nối thừa hưởng các giá trị kinh nghiệm hơn 13 năm qua, cộng hưởng các tiêu chuẩn chất lượng mang lại từ JCI và RTAC của IVF Phương Châu. Do đó, IVF Phương Châu Sài Gòn có sự kết hợp chặt chẽ giữa quản lý chất lượng các qui trình an toàn, sản phụ - nam khoa và nhi sơ sinh, tạo thành một vòng tròn nền tảng nhằm đồng hành toàn diện cùng khách hàng, mang con về nhà trong hành trình tìm con để “mong ước gần hơn”.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Phương Nam cho biết, đơn vị sở hữu diện tích phòng Lab đạt chuẩn ISO 5 - đột phá hiếm hoi trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm tại Việt Nam. Đây cũng là tiêu chí quan trọng và là lý do quyết định trong sự thành công nuôi cấy phôi hoàn hảo và đảm bảo chất lượng cho sự phát triển phôi khỏe mạnh. Bên cạnh đó là hệ thống Lab sinh học phân tử với các xét nghiệm NIPT, NIPT plus, CNV-seq,…góp phần quan trọng vào việc chẩn đoán tiền sản và quản lý thai kỳ khỏe mạnh, quản lý nguy cơ sanh non và bệnh lý… IVF Phương Châu Sài Gòn không chỉ hướng đến tỉ lệ đậu thai mà mục tiêu sau cùng là "mẹ tròn con vuông".

Phòng Lab đạt chuẩn ISO 5 của IVF Phương Châu Sài Gòn.

Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) đánh giá, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là IVF đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Việt Nam hiện đã có thể thực hiện các kỹ thuật IVF hiện đại nhất như ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương trứng) với tỷ lệ thành công trên 90%. Ông đáng giá cao IVF Phương Châu Sài Gòn khi áp dụng công nghệ time-lapse và AI (trí tuệ nhân tạo) để theo dõi sự phát triển của phôi, mang lại sự an toàn và chất lượng cao cho bệnh nhân. Đặc biệt, IVF Phương Châu Sài Gòn cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin và sinh trắc học trong quản lý để tránh sai sót trong quá trình hỗ trợ sinh sản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông Tuấn cho rằng, điều này rất quan trọng trong bối cảnh có nhiều nguy cơ từ tội phạm gian lận trong lĩnh vực này./.