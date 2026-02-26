Liên tiếp bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép

Cụ thể, lúc 12 giờ 10 phút ngày 25/2, tại đường tuần tra biên giới (khu vực Mốc 171/4) thuộc địa bàn ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới thì phát hiện Nguyễn Mạnh Dư (sinh năm 2003, trú xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Dư (đối tượng bị truy nã) bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt giữ khi đang nhập cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Mạnh Dư khai nhận đã đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam theo đường bờ ruộng, khi lên đến khu vực đường tuần tra Biên giới thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện, bắt giữ.

Tra soát lý lịch, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Mạnh Dư là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong ngày 25/2, vào lúc 4 giờ 40 phút tại khu vực mốc 170/5 (thuộc ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu), tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Công an xã Bến Cầu tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1986, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức cho Lương Hải Đăng (sinh năm 1998, trú phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) và Chương Văn Thắng (sinh năm 2008, trú xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Tùng khai nhận, do biết Lương Hải Đăng và Chương Văn Thắng có nhu cầu tìm đường về Việt Nam nên đã thỏa thuận đưa 2 người này nhập cảnh trái phép với tiền công là 1 triệu đồng/người. Khi Tùng đưa Đăng và Thắng đến khu vực 170/5 thuộc ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.