Liên minh Cà phê toàn cầu nâng tầm thương hiệu, quảng bá văn hóa Việt

Đại sứ các đoàn ngoại giao tại Việt Nam tham gia hoạt động ký kết tại Hội nghị Cà phê quốc tế 2026. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết đánh dấu sự ra đời của Liên minh Cà phê toàn cầu (Global Coffee Alliance - GCA), mở ra không gian kết nối đa quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng cho ngành cà phê Việt Nam và thế giới.



Tại sự kiện, ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao Palestine tại Việt Nam đánh giá Hội nghị Cà phê quốc tế 2026 đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thương mại đơn thuần. Theo ông Saadi Salama, cà phê không chỉ là một sản phẩm kinh tế mà còn mang giá trị văn hóa, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu giữa các quốc gia.

Quang cảnh Hội nghị Cà phê quốc tế 2026. Ảnh: Ngọc Bích – TTXVN Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee nhấn mạnh tính cấp thiết của sự đoàn kết giữa các quốc gia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối cà phê. Việc hình thành Liên minh Cà phê toàn cầu (GCA) sẽ góp phần tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành cà phê trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hiện nay, ngành cà phê toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và các yêu cầu ngày càng khắt khe về chuỗi cung ứng minh bạch. Trước bối cảnh này, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc vượt qua. Sự ra đời của Liên minh Cà phê toàn cầu (GCA) được kỳ vọng tạo nên nền tảng hợp tác chung, hướng tới mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, kết nối khoảng 125 triệu “công dân cà phê” trên toàn cầu (coffee citizens) và xây dựng tương lai phát triển bền vững, trong đó không một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ mong muốn Việt Nam và các quốc gia sản xuất cà phê không chỉ dừng lại ở vai trò cung ứng nguyên liệu thô, mà sẽ từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chế biến, nâng cao giá trị gia tăng và định vị thương hiệu quốc gia trên thị trường toàn cầu.

Không chỉ là một tổ chức hợp tác thông thường, Liên minh Cà phê toàn cầu hướng tới trở thành nền tảng đối tác công – tư, kết nối vai trò của ngoại giao quốc tế với năng lực thực thi của cộng đồng doanh nghiệp. Với tầm nhìn đến năm 2040, Liên minh Cà phê toàn cầu đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu đạt phát thải ròng bằng “0” (Net-Zero), bao trùm và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Tuyên bố Liên minh Cà phê toàn cầu 2026 đề ra 5 mục tiêu cốt lõi, thể hiện tinh thần trách nhiệm toàn cầu gồm các nội dung cơ bản như: Bảo vệ hệ sinh thái cà phê và thúc đẩy nông nghiệp tái tạo; Đảm bảo sinh kế công bằng cho người nông dân thông qua thương mại công bằng và nâng cao năng lực; Tăng cường hợp tác giữa ngoại giao và doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, bền vững; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và số hóa chuỗi giá trị cà phê; Đồng thời phát huy văn hóa cà phê như một di sản chung của nhân loại, góp phần thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các quốc gia.



Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về cà phê Robusta, việc ra mắt Liên minh Cà phê toàn cầu tại Hà Nội được đánh giá là bước chuyển mang tính chiến lược của Việt Nam, thể hiện vai trò chủ động trong việc tạo nền tảng kết nối sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời góp phần định hình tương lai ngành cà phê thế giới.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đầu ngành cà phê trong nước và quốc tế đã mang đến hội nghị những trao đổi sôi nổi và góc nhìn mang tính chiến lược để phát triển ngành cà phê bền vững trong tương lai. Ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) chia sẻ những nhận định về cục diện thị trường toàn cầu và các thách thức đặt ra đối với các quốc gia sản xuất cà phê. Tiến sĩ nông học Phạm S (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển ngành cà phê bền vững đến năm 2050.

Hội nghị cũng thảo luận và chia sẻ về Tầm nhìn Chiến lược Liên minh Cà phê toàn cầu 2040 với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu được dẫn dắt bởi công nghệ, lấy con người và thiên nhiên làm trung tâm. Trong lộ trình này, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) được xác định là định hướng dài hạn, đóng vai trò kim chỉ nam cho lộ trình phát triển./.