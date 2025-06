Liên hợp quốc trân trọng cam kết của Việt Nam phái cử nữ sĩ quan cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

Hội thảo là dịp khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công an Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò của nữ sĩ quan Công an nhân dân trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm nhiều lãnh đạo cấp cao như Thượng tướng Lê Quốc Hùng – Thứ trưởng Bộ Công an; ông Jean-Pierre Lacroix – Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình; ông Faisal Shahkar – Cố vấn Cảnh sát Liên hợp quốc kiêm Giám đốc Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động Hòa bình của Liên hợp quốc...

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đây là dịp đặc biệt để các bên liên quan cùng nhau chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường sự tham gia của nữ cảnh sát Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, một chủ đề vừa mang tính nhân văn sâu sắc, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong hợp tác quốc tế về hòa bình và an ninh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng cho biết, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công an đã có những cam kết mạnh mẽ trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc triển khai lực lượng, bao gồm cả việc các nữ sĩ quan tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình; tỷ lệ nữ của Bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình là 33,3%, cao hơn so với mục tiêu của Liên hợp quốc là 20%.