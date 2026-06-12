Liên hoan phim Viet Culture in Motion: Khi người trẻ kể chuyện Việt Nam bằng điện ảnh

Một phim được trình chiếu trong Lễ khai mạc Liên hoan phim. Ảnh: Đào Dũng - Phóng viên TTXVN tại Pháp

Sự kiện đánh dấu một nỗ lực đặc biệt của thế hệ trẻ Việt Nam và gốc Việt trong việc đưa những câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua ngôn ngữ điện ảnh tài liệu.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, liên hoan phim quy tụ Hội đồng Chuyên môn gồm các đạo diễn, biên kịch, nhà hoạt động văn hóa và điện ảnh đến từ Việt Nam và quốc tế như ông Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, đạo diễn - diễn viên Stéphane Ly-Cuong (Pháp), ông Paul Abela - Tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp cùng nhiều gương mặt uy tín khác. Từ hơn 100 tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã tuyển chọn 25 bộ phim xuất sắc để trình chiếu trong 14 suất chiếu tại Paris và Lorient (Pháp), Praha (CH Séc) và Brussels (Bỉ).

Điểm đặc biệt của liên hoan là tất cả các tác phẩm được lựa chọn đều do các nhà làm phim trẻ dưới 30 tuổi thực hiện, trong đó có nhiều tác giả dưới 18 tuổi. Không chỉ vậy, toàn bộ chương trình cũng được những thanh thiếu niên Việt Nam và gốc Việt tổ chức đến từ nhiều quốc gia, phần lớn trong độ tuổi từ 14 - 20, là thành viên của dự án quốc tế TOUCHER ARTS.

Các bộ phim mang đến nhiều lát cắt đa dạng về đời sống và văn hóa Việt Nam đương đại. Đó là câu chuyện về những nghệ sĩ tuồng vẫn âm thầm giữ nghề sau ánh đèn sân khấu; hành trình của một cô giáo mang tri thức đến với trẻ em vùng cao; những người phụ nữ Tà Ôi lưu giữ nghề dệt truyền thống; hay những góc nhìn mới mẻ về Hà Nội thông qua 5 giác quan…Mỗi bộ phim là một lát cắt chân thực, phản ánh tình yêu quê hương và sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa bản địa.

Trước khi diễn ra liên hoan, Ban tổ chức đã giới thiệu chương trình tới hơn 35 trường trung học, cao đẳng và đại học trên cả nước, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia sáng tạo nội dung. Nhiều tác giả đến từ các cơ sở giáo dục như Đại học Ngoại giao, VinUni, The Dewey Schools, THPT Việt Đức, Khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) cùng nhiều trường học khác trên toàn quốc.

Chỉ ít ngày sau khi mở đăng ký, toàn bộ 4 suất chiếu tại thủ đô Paris đã kín chỗ. Hơn 600 khán giả đăng ký tham dự, bao gồm người Pháp, cộng đồng người Việt tại Pháp, sinh viên, nhà nghiên cứu văn hóa và du khách quốc tế. Sự quan tâm này cho thấy sức hút của những câu chuyện Việt Nam được kể bằng góc nhìn trẻ trung, chân thực và giàu cảm xúc.

Chia sẻ về quá trình hình thành liên hoan, chị Hoàng Thu Trang cho biết Viet Culture in Motion là dự án mà chị cùng Hiệp hội Art Space đã ấp ủ trong thời gian dài với mong muốn kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới bằng góc nhìn của người trẻ thông qua phim tài liệu. Theo chị, đây không đơn thuần là một sự kiện tiếp nhận phim để trình chiếu ở châu Âu mà là kết quả của hành trình kéo dài gần một năm làm việc với hơn 35 trường học trên khắp Việt Nam, gặp gỡ hơn 10.000 học sinh, sinh viên để khuyến khích họ sáng tạo những nội dung có ý nghĩa về đất nước và con người Việt Nam.