Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến tạo hệ sinh thái điện ảnh toàn diện

Ban Tổ chức tặng hoa và kỷ niệm chương cho Hội đồng nghệ thuật tại Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cụ thể hóa các cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái điện ảnh toàn diện, hiện đại và bền vững.

Liên hoan phim do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 6 - 8/6 với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu và trải nghiệm điện ảnh dành cho công chúng và các nhà làm phim trẻ.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, cột mốc ngày 31/10/2025, khi Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh đã mở ra chương mới cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa nơi đây. Đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm của Thành phố trong việc tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Thành phố và đất nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II là một trong những hoạt động cụ thể nhằm triển khai các cam kết của Thành phố với UNESCO. Thông qua sự kiện này, Thành phố mong muốn tạo thêm cơ hội cho các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng, đồng thời tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điện ảnh là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế, thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và góp phần xây dựng nguồn nhân lực sáng tạo cho tương lai; qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động và đầy sáng tạo.

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026 nhận được 102 tác phẩm tham dự. Qua quá trình tuyển chọn, Ban Giám khảo đã lựa chọn 80 tác phẩm vào vòng sơ khảo, tiếp tục chọn ra 46 tác phẩm thuộc các thể loại phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình vào vòng dự liên hoan.

Nhiều tác phẩm tham gia liên hoan năm nay mang hơi thở cuộc sống đương đại, phản ánh góc nhìn sáng tạo của các tác giả trẻ về đô thị, văn hóa, con người và nhịp sống hiện đại. Một số dự án phim cũng mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, kỹ xảo hiện đại và trí tuệ nhân tạo trong quá trình sản xuất, cho thấy sự năng động và khả năng thích ứng nhanh của lực lượng làm phim trẻ trước xu hướng phát triển của điện ảnh thế giới.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập vào năm 1982, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa cho điện ảnh Thành phố. Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là cuộc tranh tài dành cho các tác phẩm điện ảnh, mà còn là nơi tìm kiếm, phát hiện những gương mặt mới, bổ sung lực lượng làm phim trong tương lai, góp phần phát triển nền điện ảnh Thành phố và cả nước.

Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Liên hoan phim ngắn TP. Hồ Chí Minh lần thứ II năm 2026. Ảnh: Trung Tuyến - TTXVN

Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hình thành và hoàn thiện các mô hình hỗ trợ thiết thực như Văn phòng hỗ trợ điện ảnh, Vườn ươm kịch bản, Chợ dự án điện ảnh và Quỹ đầu tư phát triển điện ảnh theo định hướng đầu tư mạo hiểm. Chuỗi công cụ bổ trợ này được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng các nhà làm phim từ khâu hình thành ý tưởng, phát triển dự án, kết nối nguồn lực xã hội cho đến sản xuất, phát hành và thương mại hóa tác phẩm.

Trong khuôn khổ liên hoan, nhiều hoạt động được tổ chức như Tọa đàm “Ống kính sáng tạo - Thành phố lên hình”, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong làm phim, triển lãm ảnh điện ảnh, chiếu phim cộng đồng, giao lưu cùng các đoàn làm phim, workshop HCMC Short Film Lab 2026 cùng các suất chiếu 46 tác phẩm dự thi tại nhiều cụm rạp trên địa bàn Thành phố.

Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu điện ảnh, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II còn góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trẻ, kết nối cộng đồng và tôn vinh những giá trị nhân văn của nghệ thuật thứ bảy trong lòng một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và giàu bản sắc./.