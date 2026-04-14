Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới sáng tạo

Đây là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí. Ban tổ chức trao giải Vàng cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 23 giải Vàng, 37 giải Bạc, 71 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích, 29 giải phụ cho các tác giả đạt giải ở các thể loại dự thi như Chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề; chương trình phát thanh tiếng dân tộc và Podcast...

Liên hoan diễn ra từ ngày 11-13/4, nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của 34 báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước, 2 trung tâm báo chí lớn là Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân, 17 đơn vị báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam và 8 đơn vị báo chí lớn tham gia thi thể loại podcast. Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 345 tác phẩm, gồm: 26 chương trình phát thanh trực tiếp; 97 tác phẩm podcast; 84 phóng sự, phóng sự điều tra; 49 chương trình tiếng dân tộc, 40 chương trình chuyên đề, 28 tác phẩm giọng vàng và 21 đề cử kỹ thuật viên xuất sắc.

Mùa giải năm nay cũng là lần đầu tiên, Podcast được đưa vào hạng mục thi chính thức tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng của phát thanh trong tiến trình chuyển đổi số báo chí. Đây không chỉ là sự bổ sung về mặt thể loại, mà còn phản ánh rõ xu hướng thay đổi trong cách tiếp cận công chúng, khi nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng linh hoạt, cá nhân hóa và gắn với nền tảng số.

Ông Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền Thông, Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ, đây là lần đầu tiên Thông tấn xã Việt Nam có tác phẩm Podcast tham dự Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là cơ hội lớn để học hỏi, thử sức ở một loại hình còn mới. Xuất phát điểm là làm truyền hình, sau đó chuyển mạnh sang sản xuất video trên các nền tảng số, thực hiện nhiệm vụ chính trị, thích ứng với cách làm nội dung mới, nên Podcast thực sự là một hành trình nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đầy hứng khởi của Trung tâm.

Ban tổ chức tặng hoa cho thành viên Ban giám khảo. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN

Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Asia-Pacific Broadcasting Union, thành viên Hội đồng giám khảo đánh giá cao việc chương trình chú trọng đến tiếng nói của những người có trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tập trung vào các chuyên gia. Đây cũng chính là một trong những điểm tạo nên khác biệt của Podcast so với các loại hình truyền thông khác – đó là đặt đời sống và trải nghiệm con người ở vị trí trung tâm.

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng biên tập Báo điện tử VOV, Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, hạ tầng số rất phù hợp cho phát thanh trong bối cảnh hiện nay. Một tính chất của Podcast là phù hợp với giới trẻ, chúng ta vẫn phát triển phát thanh truyền thống để phù hợp với các đối tượng và gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận với công nghệ. Tuy nhiên qua nghiên cứu cho thấy nền tảng số hoàn toàn đáp ứng tất cả các yêu cầu truyền tải nội dung liên quan đến phát thanh lên trên nền tảng số. Hiện nay, nhiều đơn vị đã thực hiện các video Podcast.

Trong khuôn khổ Liên hoan đã diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn gắn với bản sắc riêng vùng đất mỏ. Lần đầu tiên Lễ khai mạc Liên hoan được tổ chức ngoài trời, kết hợp chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" tại Quảng trường 30/10 thu hút khoảng 50.000 khán giả. Lễ bế mạc, trao giải diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh song song với Hội chợ OCOP, Lễ hội ẩm thực tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó là cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề “Quảng Ninh – khát vọng vươn mình cùng đất nước”; trưng bày hình ảnh, hiện vật lịch sử phát triển phát thanh Việt Nam và báo chí Quảng Ninh.../.