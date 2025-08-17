Liên hoan pháo đất - gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của người dân nông thôn

Các pháo thủ ra pháo. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Tham gia Liên hoan có 5 đội pháo đất gồm đội Tranh Xuyên (xã Ninh Giang) và 4 đội pháo đất Vạn Phúc, Hồng Đức, Tân Phong, An Đức (xã Tân An). Không chỉ mang đến ngày hội cho người dân mà còn là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng và gìn giữ, bảo tồn một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Pháo đất là trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời tại nhiều vùng quê ở Hải Dương (cũ) nay là Hải Phòng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An Hà Trọng Nguyện cho biết, đây là nét văn hóa dân gian đặc sắc, hình thành trong quá trình người Việt chống chọi với thiên tai, địch họa… Mọi người đều tin rằng: Tiếng pháo càng to sẽ có thêm mùa mưa nắng thuận hòa, cây cối tốt tươi…

Trò chơi còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, nổi bật là thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta với hàng ngàn năm lịch sử. Thông qua đó, để người dân rèn luyện sức khỏe, thể hiện ý chí của mỗi người dân anh hùng của một dân tộc anh hùng...