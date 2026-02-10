Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh: Gặp mặt và thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, “Tết Sum vầy – Xuân ơn Đảng” là một hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình chăm lo Tết thường niên của Công đoàn Thành phố. Điểm mới của chương trình năm nay là đối tượng chăm lo được mở rộng, đa dạng hơn về ngành nghề, lĩnh vực, trong đó chú trọng người lao động khu vực ngoài nhà nước và lao động phi chính thức.



“Chương trình không chỉ là sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của người lao động cho đơn vị, doanh nghiệp, sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, mà còn thể hiện rõ cam kết của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chăm lo Tết với phương châm: Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết”, bà Thúy nhấn mạnh.



Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Thị Kim Thúy cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các chủ nhà trọ, các cá nhân, tập thể tại những khu dân cư có đông công nhân lao động sinh sống. Từ các phong trào Công đoàn, nhiều chủ nhà trọ đã không chỉ tạo điều kiện về chỗ ở ổn định, giá cả hợp lý mà còn thường xuyên chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần người lao động, giúp họ an tâm an cư, ổn định cuộc sống và đóng góp sức lao động cho sự phát triển chung của Thành phố.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tặng vé tàu, xe cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Không giấu được xúc động khi đón nhận phần quà Xuân, chị Hà Thị Phương, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất nhập khẩu Charming Blue (quê Đồng Nai) cho biết, đây là lần đầu tiên các chị em công nhân lao động xa quê có bữa cơm Tất niên giữa lòng Thành phố; “Bữa cơm Công đoàn” rất ngon, chất lượng và đầy đủ hương vị Tết quê nhà. “Nhiều năm nay tôi không có điều kiện về quê ăn Tết. Được Công đoàn quan tâm, chăm lo, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tôi yên tâm làm việc”, chị Phương chia sẻ. Tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” Nhà văn hóa Tân Bình, Công đoàn Thành phố đã trao tặng hàng trăm phần quà Tết cùng những chiếc bánh chưng nghĩa tình do đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của 27 Công đoàn phường cùng chung tay gói và nấu. Những phần quà từ chiếc bánh chưng, phiên chợ Công đoàn không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của tổ chức Công đoàn đối với người lao động xa quê.Đặc biệt, Chương trình cũng đã trao những tấm vé nghĩa tình, tạo điều kiện để những đoàn viên đã từ 5 năm trở lên chưa có dịp về quê đón Tết cùng gia đình nay được sum họp, đoàn viên bên cha mẹ, người thân sau nhiều năm bôn ba mưu sinh tại Thành phố. Trong không khí ấm áp, thân tình, lãnh đạo Công đoàn Thành phố cũng đã trực tiếp thăm hỏi, chúc Tết, động viên, tặng quà và cùng dùng chung “Bữa cơm Công đoàn” với người lao động.Không giấu được xúc động khi đón nhận phần quà Xuân, chị Hà Thị Phương, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất nhập khẩu Charming Blue (quê Đồng Nai) cho biết, đây là lần đầu tiên các chị em công nhân lao động xa quê có bữa cơm Tất niên giữa lòng Thành phố; “Bữa cơm Công đoàn” rất ngon, chất lượng và đầy đủ hương vị Tết quê nhà. “Nhiều năm nay tôi không có điều kiện về quê ăn Tết. Được Công đoàn quan tâm, chăm lo, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tôi yên tâm làm việc”, chị Phương chia sẻ.