LHQ sẽ tổ chức lễ ký Công ước về chống tội phạm mạng tại Hà Nội

Tại buổi thông tin, UNODC thông báo Công ước LHQ về chống tội phạm mạng đang được rà soát và dịch sang 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ. Sau khi hoàn tất, Công ước sẽ được công bố trên trang web của UNODC trong thời gian sớm nhất để các quốc gia và bên liên quan dễ dàng tiếp cận.

Theo quy định, sau 2 năm kể từ khi Công ước được thông qua tại Đại hội đồng LHQ (tháng 12/2024), Ủy ban đặc biệt của LHQ, cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng Công ước, sẽ được trao quyền chủ trì thảo luận về các bước tiếp theo trong đàm phán Nghị định thư của Công ước. Dự kiến, quá trình thảo luận này sẽ được khởi động vào đầu năm 2026, nhằm đưa ra các biện pháp pháp lý cụ thể hơn và tăng cường hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Đặc biệt tại buổi thông tin, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ và Đại diện Thường trực của Việt Nam tại LHQ, đã đại diện cho Chính phủ Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam luôn coi phòng chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia và đã tham gia tích cực vào quá trình đàm phán Công ước.

Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức lễ ký kết Công ước LHQ về chống tội phạm mạng vào năm 2025, năm kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, 80 năm Quốc khánh và nhiều ngày lễ lớn của Việt Nam. Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh sự kiện này không chỉ khẳng định vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế mà còn thúc đẩy hợp tác toàn cầu, đặc biệt ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi tội phạm mạng đang gia tăng.

Việt Nam đang tích cực phối hợp với UNODC chuẩn bị cơ sở hạ tầng và hậu cần tại Hà Nội để đảm bảo lễ ký kết diễn ra thuận lợi và an toàn. Đại sứ bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ các nước thành viên và các bên liên quan, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng. Sự kiện hứa hẹn sẽ là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quốc tế và giải quyết các thách thức về an ninh mạng toàn cầu./.