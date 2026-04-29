LHQ đánh giá cao sự chuẩn bị và cách tiếp cận của Việt Nam tại Hội nghị kiểm điểm NPT

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu tại buổi tiếp tân chào mừng Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Phó Tổng thư ký LHQ Izumi Nakamitsu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và tái khẳng định cam kết đối với hiệp ước, kêu gọi các nước có các hành động thiết thực để vượt qua khác biệt, tạo dựng đồng thuận và hướng tới các kết quả thực chất. Phó Tổng thư ký đánh giá cao năng lực cũng như nỗ lực của Việt Nam và Đại sứ Đỗ Hùng Việt trên cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11; bày tỏ tin tưởng quá trình chuẩn bị bài bản, cùng cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam sẽ giúp hội nghị đạt được kết quả tích cực, đáp ứng sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế.



Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi tiếp tân chào mừng Hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn - Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ vinh dự được tất cả quốc gia thành viên Hiệp ước NPT tín nhiệm và đồng thuận bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ từ các nước và Ban thư ký LHQ. Dù hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới hết sức phức tạp và nhiều thách thức, Đại sứ nhấn mạnh thông điệp “không gì là không thể”, qua đó thể hiện niềm tin và mong muốn tinh thần hợp tác, thiện chí và cam kết của cộng đồng quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả cụ thể.



Trước đó, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã chủ trì cuộc họp báo chính thức về hội nghị để thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế về tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung chính, cũng như tiến trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị kiểm điểm NPT năm nay. Tại họp báo, Chủ tịch Hội nghị đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề liên quan đến kỳ họp lần này như vai trò, hiệu quả và hiệu lực của Hiệp ước NPT, cách tiếp cận của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch và hướng xử lý các vấn đề phức tạp, khác biệt lập trường giữa các nước thành viên, kỳ vọng về kết quả và triển vọng thông qua được văn kiện đồng thuận.



Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 sẽ tiếp tục diễn ra trong 4 tuần từ ngày 27/4 đến ngày 22/5 với sự tham dự của đại diện 191 quốc gia thành viên NPT, nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức, phong trào phi chính phủ về chống vũ khí hạt nhân trên thế giới./.