LHQ đánh giá cao các cam kết chống biến đổi khí hậu của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tại cuộc gặp, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định LHQ là đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển, luôn đồng hành cùng Việt Nam qua các giai đoạn phát triển của đất nước. Thứ trưởng đồng thời nhắc lại lời mời Tổng Thư ký LHQ thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc gặp và làm việc với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký Guterres chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam, cho biết ông rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đặc biệt là tiến trình phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tổng Thư ký đánh giá cao những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của LHQ, nhất là các cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Ông khẳng định sẽ nỗ lực thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp trong năm nay.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, 2 bên nhất trí cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác ASEAN - LHQ và phát huy vai trò của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, trong đó có duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Bên lề hội nghị, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cũng đã có tiếp xúc song phương với đại diện các nước bạn bè khu vực Caribe, các nước đang phát triển và sẽ có các cuộc làm việc với các Trợ lý Tổng Thư ký và lãnh đạo LHQ phụ trách về chính trị-an ninh và pháp lý./.