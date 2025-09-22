Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; đại diện Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng các nước tại Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao Quyết định xuất quân, tặng Quốc kỳ cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, trong 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy, hòa đồng với nhân dân sở tại của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Công an nhân dân” yêu chuộng hòa bình.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 khi triển khai tới địa bàn cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên hợp quốc. Ông yêu cầu cán bộ, nhân viên hai đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong mắt bạn bè quốc tế và người dân sở tại.