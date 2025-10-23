Lễ trao Giải và trưng bày Giải thưởng "Công nghệ từ trái tim" lần 2

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông trao giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” lần thứ 2 với chủ đề: Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim-Technology with heart” lần thứ 2 cho biết: Chủ đề của mùa giải năm nay, “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng” là thông điệp mà Ban Tổ chức muốn gửi gắm đến công chúng, khẳng định sức mạnh kiến tạo, phát triển đất nước trên nền tảng trí tuệ, đổi mới và sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, thành tựu công nghệ không chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn, tường minh hơn mà còn thực sự là động lực đưa đất nước ta tiến bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng. Đây cũng chính là tinh thần các dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng đang được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và cũng là hồn cốt của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước thời gian qua.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Hội đồng Giải đã rất vui mừng khi thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận chủ đề của các tác giả. Có những tác phẩm khắc họa sự say mê học hỏi, khám phá công nghệ của các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Có những tác phẩm ghi lại khoảnh khắc con người làm chủ công nghệ, biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, phục vụ công tác phòng chống thiên tai, góp phần giải quyết những vấn đề của xã hội; có những tác phẩm ca ngợi sự kết nối ý nghĩa mà công nghệ mang lại cho người khuyết tật và yếu thế; giúp đổi thay cuộc sống của đồng bào vùng cao… Và quan trọng hơn cả, tất cả các tác phẩm đều chạm đến "trái tim" - nơi tình yêu, niềm đam mê và khát vọng được gieo mầm và nuôi dưỡng bằng những thành tựu của khoa học, công nghệ.

Tác giả giải đạt giải nhất chia sẻ cảm xúc khi nhận giải. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” lần thứ 2 đã nhận được 1.131 tác phẩm ảnh đơn, 229 tác phẩm ảnh bộ và 122 tác phẩm video. Qua 3 vòng chấm công tâm, khách quan, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 11 giải ở Thể loại Ảnh bộ (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích); 10 giải ở thể loại Ảnh đơn (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích); 11 giải ở thể loại Video (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích).

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng và Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Ban Tổ chức đã trưng bày 63 tác phẩm tiêu biểu nhất của Giải thưởng tại Vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Lễ trao giải đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, vào 16 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2025. Ngay sau Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trưng bày 63 tác phẩm tiêu biểu nhất của Giải thưởng, tại Vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội (đối diện Trung tâm Thông tấn Quốc gia)./.