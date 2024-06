Lễ trao giải và trưng bày Giải thưởng 'Công nghệ từ trái tim'

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày ảnh với chủ đề “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” .

Giải thưởng ảnh và video clip với chủ đề “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lần đầu tiên nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp, truyền tải những thông điệp ý nghĩa về những giá trị nhân văn mà công nghệ mang đến cho cuộc sống; tôn vinh cộng đồng khoa học công nghệ ở mọi lứa tuổi, ngành nghề; hướng tới xây dựng một xã hội số nơi người dân được thụ hưởng những thành tựu của công nghệ hiện đại và an toàn trong không gian số.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao giải Nhất cho các tác giả đoạt giải. Sau hơn 3 tháng phát động (từ ngày 25/01/2024 đến ngày 30/04/2024), Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim – Technology with heart” đã thu hút đông đảo các tác giả tham dự với gần 1.700 ảnh và 87 tác phẩm video, trong đó có 614 tác phẩm ảnh đơn, 144 tác phẩm ảnh bộ (mỗi bộ trung bình có từ 5-8 ảnh). Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, hầu hết các tác phẩm tham gia đã bám sát chủ đề của Giải thưởng, chất lượng các tác phẩm dự thi nói chung khá cao. Bên cạnh những tác phẩm của các nhà báo, nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp vượt trội về nội dung và kỹ thuật thể hiện, các tác giả không chuyên cũng đã kể lại những câu chuyện bình dị giữa đời thường bằng những hình ảnh chân thực đầy xúc động. Ban tổ chức trao giải Ba cho các tác giả đạt giải. Nhiều tác giả tham dự có sự nghiên cứu kỹ về thể lệ Giải thưởng nên thể hiện khá sáng tạo, phong phú; khai thác được những khía cạnh đa dạng của công nghệ. Đó là sự ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như sự hiện diện của các thành tựu công nghệ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế - xã hội... Các tác phẩm cũng được sáng tác trên khắp mọi miền đất nước, từ miền núi đến đồng bằng, thành thị hay các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Ban Tổ chức đã ứng dụng công nghệ để xây dựng một nền tảng trực tuyến tiếp nhận bài dự thi và chấm bài. Điều này giúp các tác giả ở bất kỳ đâu và bất cứ khi nào cũng có thể gửi và điều chỉnh tác phẩm dự thi cũng như tạo thuận lợi cho các thành viên Hội đồng Giám khảo. Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh. Trải qua nhiều vòng chấm, những chủ nhân của Giải thưởng ảnh và video clip về chủ đề công nghệ với tổng giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay (1 tỷ đồng) đã được Hội đồng Giám khảo lựa chọn. Dựa trên đề cử của Hội đồng Giám khảo, Hội đồng Giải đã quyết định chọn 32 tác phẩm đoạt giải và 29 tác phẩm trưng bày tại Lễ trao giải. Công chúng có thể trực tiếp tham quan, thưởng lãm các tác phẩm đoạt giải và các tác phẩm tiêu biểu được trưng bày tại trụ sở Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội trong thời gian từ ngày 5/6 đến ngày 11/6/2024 và tham quan trực tuyến tại Gallery ảo: https://trienlam.congnghetutraitim.com/ Các tác phẩm xuất sắc tham dự Giải thưởng "Công nghệ từ trái tim" dạng số được giới thiệu tại lễ trao giải. Với những kết quả bước đầu của mùa giải đầu tiên, với trọng trách và tinh thần không ngừng sáng tạo, cống hiến lan tỏa những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa trong đời sống xã hội, Thông tấn xã Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) sẽ tiếp tục đồng hành trong những chương trình hợp tác tiếp theo./.

Thực hiện: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam