Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ tư: Tôn vinh 64 tác phẩm xuất sắc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao 5 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả gồm:

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh Nguyễn), Ngọ Xuân Quảng (Xuân Quảng) - Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam với loạt 4 bài "Sắp xếp lại giang sơn: Quyết sách cho tăng trưởng và đổi mới".

Nhóm tác giả: Hồng Hải, Văn Dũng, Nguyễn Thị Thảo, Lệ Huyền, An Bình, Minh Ngọc, Nguyễn Thị Vy - Báo Quân đội Nhân dân với loạt 4 bài "Quốc hội khóa XV: Một nhiệm kỳ “7 dám”, “3 quyết”.

Nhóm tác giả: Cao Thắng, Hoài Sơn, Ngô Văn Khiêm, Trung Hiếu, Trường Giang - Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Tạp chí Lao động Đoàn thể, Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An với loạt 5 kỳ "Khi Quốc hội đi trước một bước về thể chế".

Nhóm tác giả: Tuyết Mai, Lê Thị Tuyết, Vân Hồng, Thu Thảo, Thu Huyền, Thành Trung - Ban Thời sự (VOV1), Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm "Để thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh".

Nhóm tác giả: Hồ Thái, Vĩnh Lộc, Trần Long, Phú Thạnh, Quang Tiến, Tùng Lâm, Đỗ Vinh, Vân Giang - Phòng Thời sự, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), Đài Truyền hình Việt Nam với loạt 2 kỳ "Chính quyền địa phương 2 cấp - Dấu ấn lịch sử".

Mùa giải năm nay, Thông tấn xã Việt Nam có 6 tác giả, nhóm tác giả được trao giải, gồm:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo VietnamPlus (TTXVN). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Nhóm tác giả Hoàng Thống Nhất, Bùi Lâm Khánh, Dương Văn Giang, Bùi Doãn Tấn với tác phẩm "Quốc hội Việt Nam với những quyết sách chiến lược", đoạt giải B

Đại diện nhóm tác giả của Ban biên tập Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) nhận giải B. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tác giả Ngô Thị Kim Anh (Kim Anh) với loạt 3 bài "Quyết sách mở đường cho nền tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, phục vụ", đoạt giải C

Nhóm tác giả Phạm Thị Hồng Thanh, Vũ Văn Kiểm, Hoàng Phương Thảo với tác phẩm "Kiến trúc sư thể chế", đoạt giải C

Tác giả Vũ Hữu Sinh với tác phẩm "Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sầm Sơn giải quyết gần 6.500 hồ sơ sau 3 tháng hoạt động", đoạt giải C

Tác giả Bùi Cương Quyết với tác phẩm "Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính", đoạt giải Khuyến khích

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Văn phòng Quốc hội cho 15 cơ quan báo chí tiêu biểu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã tích cực tham gia hưởng ứng giải.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung cùng lãnh đạo TTXVN và các tác giả đạt giải. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Các tác giả và nhóm tác giả của TTXVN đạt giải trong Lễ trao giải Diên Hồng năm 2026. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

*Phát động Giải Diên Hồng lần thứ năm

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ năm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng ban Chỉ đạo giải cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm 2026 - 2031.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ năm sẽ có ý nghĩa rất quan trọng; là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phản ánh, lan tỏa hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử; tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, để Giải Diên Hồng lần thứ 5 đạt kết quả tốt hơn nữa, các tác phẩm cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Quốc hội, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; phân tích, làm sâu sắc hơn nữa những chính sách mang tính chiến lược trong các luật, nghị quyết của Quốc hội; tăng tính phản biện và giám sát của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tổ chức và cá nhân; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.