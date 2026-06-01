Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX sẽ diễn ra tại Hải Phòng

Đoàn Chủ tịch điều hành vòng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 20 - năm 2026. Ảnh: Hoàng Hiếu- TTXVN

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cho biết: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc và đạt được các mục tiêu đề ra.

Hội đồng đã tiến hành khai mạc vòng chấm chung khảo; nghe báo cáo kết quả vòng sơ khảo; trao đổi, thẩm định các tác phẩm vào vòng chung khảo; đồng thời bỏ phiếu xét trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, công tâm, khách quan và chấm 177 tác phẩm vào vòng chung khảo với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội đồng nhận định các tác phẩm dự giải cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí xét chọn theo Điều lệ Giải và hướng dẫn của Hội đồng Giải. Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước trong năm 2025.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nghiêm túc, có tính phát hiện cao, đề cập những vấn đề mới và những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời thể hiện rõ tính phản biện và tính xây dựng trong việc góp ý, hoàn thiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đề xuất nhiều giải pháp, mô hình hay, có sức lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều tác phẩm cũng cho thấy sự đổi mới về hình thức thể hiện, ứng dụng hiệu quả công nghệ số và các phương thức làm báo hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Hội đồng đánh giá cao sự đổi mới trong cơ cấu tổ chức và chất lượng thẩm định của Hội đồng Sơ khảo. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong thời gian tới, đặc biệt là công tác tuyển chọn tác phẩm từ cơ sở và việc tuyên truyền, quảng bá đối với một số loại hình giải.

Cũng trong dịp này, Hội đồng đã cho ý kiến đối với một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Giải. Các ý kiến đóng góp sẽ được Thường trực Hội đồng Giải tiếp thu, nghiên cứu, xem xét điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng tổ chức giải trong những năm tiếp theo.

Các thành viên chấm Chung khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 20. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hội đồng Chung khảo đã thống nhất kết quả chấm giải. Trong số 177 tác phẩm vào vòng chung khảo, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải. Kết quả có 12 Giải A, 26 Giải B, 50 Giải C và 36 Giải Khuyến khích được trao tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21/6/2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tại thành phố Hải Phòng - Thành phố Hoa Phượng Đỏ.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, cho biết: Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội, hội viên, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên báo chí trên cả nước.

Ban Tổ chức đã nhận được sự tham gia của 34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 20 liên chi hội và 33 chi hội trực thuộc, với tổng số 1.752 tác phẩm dự giải. Trong đó, có 1.692 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định.

Trong số 1.692 tác phẩm thuộc 13 loại giải, Hội đồng Sơ khảo đã thống nhất lựa chọn 177 tác phẩm vào vòng chung khảo./.