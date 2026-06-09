Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí Phật giáo năm 2025

Lễ trao giải có sự tham dự của Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan báo chí trung ương, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước, các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải, phóng viên báo chí, các cộng tác viên và quý vị Đại biểu khách mời.

Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm và cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân ái và tinh thần phụng sự của Phật giáo Việt Nam đến với cộng đồng. Giải được tổ chức là sự ghi nhận đối với những cống hiến bền bỉ của người làm báo, mà còn là dịp khẳng định vai trò của báo chí trong việc truyền tải những thông điệp thiện lành, góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa và xã hội tốt đẹp theo phương châm “Tốt Đạo – Đẹp Đời”.

Tiếp nối thành công của Giải Báo chí Phật giáo Toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức vào năm 2024, Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc phản ánh đời sống Phật giáo, kết nối các giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức tôn giáo với các vấn đề xã hội đương đại.

Các tác giả đoạt giải Đặc Biệt trong buỗi lễ trao giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Nhiều cơ quan báo chí đã tham gia với các tuyến bài được đầu tư công phu, triển khai bài bản và tổ chức nội dung chặt chẽ. Số lượng và chất lượng tác phẩm gửi dự Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 thể hiện sự quan tâm nghiêm túc, trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần và sự quan tâm của các cơ quan báo chí trong lĩnh vực thông tin truyền thông Phật giáo.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đánh giá cao quá trình lao động nghề nghiệp, công tác tổ chức biên tập và định hướng nội dung của các cơ quan báo chí. Sự sáng tạo trong cách tiếp cận đề tài của các tác giả/nhóm tác giả - tác phẩm đã làm nên diện mạo phong phú, sinh động về nội dung của Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Các nhóm tác giả đoạt giải trong buỗi lễ trao giải Báo chí Phật giáo năm 2025.



Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 được phát động từ ngày 06/06/2025, đến ngày 05/01/2026, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 948 tác phẩm hợp lệ, thuộc nhiều loại hình:

Loại hình Báo in & Báo điện tử: 669 tác phẩm.

Loại hình Phát thanh & Truyền hình: 135 tác phẩm.

Loại hình Ảnh báo chí: 144 tác phẩm.

Căn cứ Thể lệ của Giải Báo chí Phật giáo năm 2025. Sau vòng loại, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã chấm vòng Chung khảo, gồm:

+ Báo in và báo điện tử: 293 tác phẩm

+ Phát thanh và Truyền hình: 82 tác phẩm

+ Báo ảnh: 25 tác phẩm

Tại vòng Chung khảo, căn cứ trên bảng điểm trong quá trình chấm Giải, Ban Giám khảo đã lựa chọn: 46 tác phẩm thuộc thể loại Báo In – Điện tử, 37 tác phẩm Phát thanh - Truyền hình, 17 tác phẩm Ảnh báo chí để tiến hành thẩm định trao Giải báo chí Phật giáo năm 2025, cụ thể:

Tổng cộng có 35 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh, 104 tác giả và nhóm tác giả thuộc 28 cơ quan báo chí được trao tặng Giải thưởng Giái Báo chí Phật giáo năm 2025.

Thông qua quy trình đánh giá chặt chẽ, bằng sự làm việc nghiêm túc, công phu và nhất quán về tiêu chí chuyên môn, các tác phẩm xuất sắc được Hội đồng Giám khảo, gồm những nhà báo uy tín, giàu kinh nghiệm đã tiến hành thẩm định, chấm điểm trên tinh thần độc lập, khách quan, trách nhiệm cao.

Căn cứ vào Thể lệ Giải, kết quả chấm Giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Giải Báo chí Phật giáo năm 2025 đã Trao tặng 01 (một) Giải Đặc biệt.

Và các Giải thưởng cho các loại hình Báo chí:

Loại hình Báo in & Báo điện tử: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Loại hình Phát thanh & Truyền hình: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Loại hình Ảnh báo chí: Không có giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho các thể loại báo chí, BTC trao tặng:

03 Giải thưởng là chuyến hành hương tới các Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026).

01 Giải dành cho cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng gửi dự thi;

01 Giải dành cho cá nhân có nhiều tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo;

01 Giải cho cá nhân có nhiều Tác phẩm Gửi Dự thi để ghi nhận, động viên các tác giả, nhóm tác giả, cơ quan báo chí có sự tham gia tích cực, góp phần làm nên thành công chung cho Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Sự đồng hành đầy trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các cơ quan báo chí cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên đã góp phần làm nên một diện mạo truyền thông phong phú, giàu chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Email: phatgiao.org.vn@gmail.com: Website: www.phatgiao.org.vn

Thông qua Giải Báo chí Phật giáo năm 2025, không chỉ khẳng định quy mô, uy tín và vị thế của một giải thưởng báo chí chuyên ngành mang tầm vóc quốc gia, mà còn cho thấy tinh thần từ bi, trí tuệ và nhân văn của Phật giáo đang ngày càng thẩm thấu sâu rộng vào đời sống xã hội. Những giá trị ấy đã và đang trở thành nguồn cảm hứng tích cực, góp phần nuôi dưỡng đạo đức, bồi đắp văn hóa và xây dựng lối sống hướng thiện, nhân ái trong cộng đồng./.