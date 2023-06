Lễ Tổng kết và trao Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng lần thứ Nhất và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Hoàng Hiếu-TTXVN

Đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa diễn ra đúng vào thời gian của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/06/2023).



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự buổi lễ.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.



Cùng tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các vị đại biểu Quốc hội…



Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 77 năm của Quốc hội Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội khóa XV đã tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tăng tính dân chủ, chuyên nghiệp, pháp quyền, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp cũng ngày càng được đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, trách nhiệm, thiết thực, hiệu quả và hiệu lực hơn.



Một trong những nguồn cổ vũ to lớn, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà. Trong vai trò là cầu nối quan trọng, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước, nền báo chí nước nhà ngày càng thể hiện xứng đáng là người tuyên truyền tập thể, người cổ vũ tập thể, người tổ chức tập thể, đồng thời là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm đối với đất nước.



Hệ thống báo chí và truyền thông nước nhà đã chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, góp phần tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội, Hội đồng nhân dân thể chế hóa bằng những quyết sách và các phong trào hành động khắp toàn quốc; đồng thời, đã phản ánh chân thực, sinh động tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các ngành, các giới, của cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đến diễn đàn Quốc hội, Hội đồng nhân dân; đồng thời, là một kênh quan trọng, tin cậy để cử tri giám sát các cơ quan dân cử, các vị đại biểu dân cử. Các cơ quan báo chí, các thế hệ phóng viên, biên tập viên luôn đồng hành, dấn thân với hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân không chỉ bằng trách nhiệm mà còn với tình cảm gắn bó, nhiệt huyết, niềm đam mê sáng tạo; qua đây, tiến bộ không ngừng và trưởng thành một cách toàn diện hơn.



Để ghi nhận, tôn vinh sự đóng góp quan trọng của nền báo chí nước nhà, sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ những người cầm bút chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp với Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã quyết định tổ chức Giải Báo chí toàn quốc hằng năm về Quốc hội, Hội đồng nhân dân mang tên Giải Diên Hồng.



"Điều hết sức vui mừng là ngay sau khi công bố, Giải Diên Hồng năm 2023 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, các hội, liên chi hội nhà báo, các nhà báo và cả các cộng tác viên không chuyên. Ngay trong mùa giải đầu tiên, tôi rất cảm động và trân trọng cảm ơn sự tham gia đông đảo của 171 cơ quan báo chí trong và ngoài nước, 7 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, với 3.328 tác phẩm dự thi", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự Lễ trao giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với Tổng giám đốc Vũ Việt Trang và các tác giả, nhóm tác giả của TTXVN đoạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Các tác phẩm dự thi đều được đầu tư công phu, phong phú về đề tài, sắc sảo về nội dung, đồ sộ về quy mô, đa dạng về phong cách và hiện đại về phương tiện làm báo. Trong đó, nhiều tác phẩm báo chí với sự tìm tòi, đột phá, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, được độc giả đón nhận và đánh giá cao.



Chủ tịch Quốc hội biểu dương Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá Giải Diên Hồng một cách khoa học, bài bản, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đặc biệt, nhiệt liệt chúc mừng 67 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn kỹ lưỡng để trao Giải, gồm 5 Giải A; 13 Giải B; 16 Giải C; 31 Giải Khuyến khích và 2 giải mở rộng ngoài cơ cấu.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các tác phẩm dự giải và được trao Giải lần này là sự kết tinh của tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, niềm tin, tình cảm chân thành của những người cầm bút, cầm máy đối với các cơ quan đại biểu của nhân dân. Sức hấp dẫn và hiệu ứng sâu rộng của các tác phẩm ngày càng khẳng định sự ủng hộ to lớn của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trên chặng đường gần một thế kỷ vẻ vang đồng hành cùng dân tộc, dưới ngọn cờ của Đảng.



Chúc mừng các cơ quan báo chí, các tác giả và nhóm tác giả được vinh danh trong buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội đồng thời trân trọng cảm ơn các nhà đồng hành, tài trợ, các tập thể có nhiều đóng góp quan trọng, cùng làm nên thành công của Giải Diên Hồng!



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: từ truyền thống vẻ vang, với sự ủng hộ và giúp đỡ của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp và của nhân dân; bày tỏ tin tưởng vững chắc rằng, nền báo chí cách mạng nước nhà phát triển không ngừng, tiếp tục đóng góp ngày càng quan trọng và to lớn hơn trong việc xây dựng Quốc hội, Hội đồng nhân dân phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin cậy và ủy thác của nhân dân.



“Vạn sự khởi đầu nan! Từ thành công của Giải Diên Hồng lần thứ nhất này, với tinh thần “Diên Hồng”, “muôn người cùng hô một tiếng”, tôi kỳ vọng Giải sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng và ủng hộ to lớn, mở ra chân trời của những tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở tầm vóc mới của hệ thống báo chí, những người cầm bút ở trong nước và ngoài nước viết về Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp”, Chủ tịch Quốc hội nói.



Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi tới hệ thống báo chí nước nhà và toàn thể đội ngũ người làm báo trên cả nước lời chúc sáng tạo, phát triển và thành công.



Chủ tịch Quốc hội chúc Giải Diên Hồng tiếp tục phát triển, có bản sắc riêng, luôn khẳng định vị thế và uy tín của mình!

Tiếp theo, Ban Tổ chức giải đã lựa chọn tôn vinh, trao Bằng khen tặng 15 cơ quan, đơn vị có những đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công của giải Diên Hồng lần thứ Nhất, gồm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam;Thông tấn xã Việt Nam; Báo Đại biểu Nhân dân; Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Lao động; Báo Hải Dương; Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội; Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng;Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Tạp chí Năng lượng mới và Báo Cần Thơ.

Trong quá trình chấm giải, Ban tổ chức và hội đồng chung khảo đã thống nhất lựa chọn và trao giải cho 2 tác phẩm ngoài cơ cấu được đánh giá cao đó là: Giải Sản phẩm đa phương tiện xuất sắc và Giải Tác phẩm dấu ấn thông tin đối ngoại xuất sắc.



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng ban Tổ chức giải đã trao Sản phẩm đa phương tiện xuất sắc cho Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: “Trang thông tin đặc biệt về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2016”;



Đài Phát thanh Trường Đại học Chile - nhóm tác giả Paula Ruiz; Luis Schwaner; Alexis Gaete; Ricardo Hi-no-jo-sa; José Ro-jas; Francisco Veas – với Tác phẩm: “Tuần hữu nghị Việt Nam – Chile: Việt Nam 50 năm sau”, đoạt giải Tác phẩm dấu ấn thông tin đối ngoại xuất sắc./.