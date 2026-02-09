Lễ Thượng nêu, thả cá tại Di sản Thành nhà Hồ thu hút đông du khách

Nghi lễ dựng cây nêu ngày Tết diễn ra trang nghiêm, thành kính tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Lễ Thượng nêu (còn gọi là lễ Thượng tiêu, lễ dựng nêu) là phong tục truyền thống của người Việt, với mong muốn cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người người ấm no, nhà nhà cát khánh, đồng thời góp phần vào việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của vùng đất Tây đô. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân vùng di sản, du khách gần xa.

Việc tái hiện nghi lễ thượng nêu ngày Tết để nhân dân và du khách được trải nghiệm cũng như hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ban tổ chức chia sẻ, khi cây nêu được dựng lên là báo hiệu ngày Tết chính thức bắt đầu. Cây nêu gồm hai loại là cây nêu quốc gia và cây nêu tư gia (tại các gia đình). Trong các triều đại quân chủ Việt Nam, tục dựng cây nêu được đưa vào hoàng cung và sử dụng như một phong tục, điển chế của triều Hồ. Việc tái hiện nghi lễ thượng nêu ngày Tết để nhân dân và du khách được trải nghiệm cũng như hiểu hơn về những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh cây nêu vươn mình đón nắng xuân biểu thị cho sức sống xuân đang trỗi dậy trong mỗi người dân Việt tạo không khí vui tươi, ấm áp vào dịp tết Nguyên đán. Đây là một nét đẹp trong truyền thống tâm thức người Việt góp phần tích cực trong bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của địa phương, quê hương, đất nước.

Cũng trong chiều 9/2, tại khuôn viên Di sản Văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đã diễn ra hoạt động thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cầu cho quốc thái dân an, đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nghi lễ thả cá nhân dịp Tết ông Công, ông Táo. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Lễ thượng nêu và thả cá ông Công, ông Táo tại Di sản Thành Nhà Hồ không chỉ là một nghi thức cổ truyền được tái hiện sinh động mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các vị thần linh và cầu mong những điều tốt đẹp.

Cùng ngày, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Phạm Văn Hinh tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng năm thứ 3 với chủ đề: "Thành Nhà Hồ - 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến". Đây là hoạt động giáo dục trải nghiệm nằm trong chương trình giáo dục Di sản giúp các em học sinh tìm hiểu sâu sắc hơn về những giá trị của khu di sản Thành Nhà Hồ và vương triều xây dựng kinh đô.

Dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức mở cửa miễn phí tham quan Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân và du khách trong nước, quốc tế./.