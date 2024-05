Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

Dự Lễ trọng này có Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân...

Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên đỉnh Kỳ đài lịch sử giữa tiếng nhạc Tiến quân ca oai hùng và sự xúc động của hàng nghìn người dân có mặt. Buổi Lễ cũng đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương, đất nước đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu tại Lễ Thượng cờ, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, ngày 20/7/1954, Hiệp định Genève được ký kết, đất nước bị chia cắt thành hai miền Nam-Bắc, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách. Dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời. Cầu Hiền Lương trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc. Tỉnh Quảng Trị trở thành tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cũng là chiến trường nóng bỏng, khốc liệt nhất.

Trong những năm tháng chiến tranh, Mỹ-Ngụy đã triển khai nhiều trận đánh hủy diệt nhằm đưa Quảng Trị trở thành “vành đai trắng,” biến Quảng Trị trở thành vùng “đất lửa”. Bằng ý chí kiên cường, lòng quả cảm và niềm tin sắt son với Đảng, với cách mạng, vượt lên mọi đau thương mất mát, tàn khốc của cuộc chiến tranh, quân và dân Quảng Trị đã kiên cường, bất khuất, anh dũng bám trụ đánh địch với quyết tâm “Một tấc không đi, một ly không rời”, chiến đấu và bảo vệ quê hương đến ngày đất nước thống nhất. Suốt những năm tháng ấy, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương nơi đầu cầu giới tuyến vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành niềm tin và ý chí thống nhất của đồng bào hai miền Nam - Bắc.



Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, vẻ vang ấy vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Bến Hải - Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử của dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Sau Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 và Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sỹ.



Sáng cùng ngày, Giải Đua thuyền truyền thống “Thống nhất non sông” đã diễn ra trên dòng sông Bến Hải với sự tham gia của Đội tuyển của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các đội đua đến từ tỉnh Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An và Bình Thuận thi đấu ở 5 nội dung. Giải đua thuyền đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh đến tham gia cổ vũ.../.