Lễ mở ký Công ước Hà Nội chính thức khai mạc

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai” khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.
  Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN  
  Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN  
  Tổng Thư ký Liên hợp Quốc António Guterres dự Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN  
  Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN  

