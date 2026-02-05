Lễ kỷ niệm tại Brazil tôn vinh vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công tốt đẹp và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, ngày 3/2, tại thủ đô Brasilia, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) Luciana Santos; Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil–Việt Nam (ABRAVIET), Thứ trưởng Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Inácio Arruda; Tổng Thư ký Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Brazil – ASEAN, Hạ nghị sỹ Alex Kawano và Tổng Thư ký ABRAVIET, Pedro de Oliveira cùng đại diện Đảng Lao động cầm quyền (PT), Đảng Cộng sản (PCB), Đảng Xã hội chủ nghĩa (PSB).

Bà Luciana Santos - Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Bùi Văn Nghị, nhấn mạnh kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng năm nay có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, và là cơ hội để chia sẻ với bạn bè quốc tế, trong đó có các đối tác và bạn bè Brazil, về vai trò của Đảng với cách mạng và dân tộc Việt Nam thời gian qua; đồng thời giúp các bạn hiểu rõ hơn về tầm nhìn phát triển, định hướng chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng và cả dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới sau Đại hội lần thứ XIV.

Đại sứ Bùi Văn Nghị điểm lại những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021–2025). Theo đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định; tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 6,3%/năm; quy mô GDP năm 2025 vượt 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người trên 5.000 USD, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại.

Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công là một dấu mốc chính trị có ý nghĩa quyết định, mở ra “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Đại sứ cho biết Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối tái cử giữ cương vị Tổng Bí thư. Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Đại hội XIV đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026–2030 đạt khoảng 10%/năm và GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, là bạn bè tin cậy và đối tác trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, mong muốn mở rộng hợp tác thực chất với các nước Mỹ Latinh, trong đó có Brazil, vì lợi ích thiết thực của nhân dân các nước.

Bộ trưởng Luciana Santos phát biểu chào mừng và đánh giá cao thành công của Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là một dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ sự đoàn kết, vững mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bà Luciana Santos nhấn mạnh với bề dày lịch sử 96 năm phát triển và trưởng thành với hơn 5,6 triệu đảng viên hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam được PCdoB nhìn nhận như biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần chống đế quốc và phát triển độc lập, tự cường và kiên định.

Bà Luciana Santos bày tỏ Đại hội XIV đã đề ra những mục tiêu chiến lược đầy tham vọng cho giai đoạn 2030–2045, gắn với tăng trưởng kinh tế cao và phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác bền chặt giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và PCdoB như một trụ cột quan trọng củng cố niềm tin chính trị và tình đoàn kết giữa hai dân tộc./.