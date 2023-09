Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nam Phi rực rỡ sắc màu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu cắt băng khai trương Không gian văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ “Ngày Việt Nam tại Nam Phi 2023”. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát biểu kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp công Nam Phi Pravin Gordhan phát biểu chào mừng. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp công Nam Phi Pravin Gordhan tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ tại Không gian văn hóa Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tìm hiểu về tò he tại Không gian văn hóa Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, lễ kỷ niệm vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Việt Nam đang ở thăm Nam Phi; cũng như lãnh đạo Nam Phi, các ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nam Phi.



Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường điểm lại những sự kiện lịch sử gắn liền với Ngày Quốc khánh của Việt Nam như sự kiện tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam “triệu người như một” đã vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Sau đó, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam).



Đại sứ Hoàng Sỹ Cường nhấn mạnh lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay tại “đất nước Cầu vồng” rất đặc biệt và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Nam Phi. Trải qua 3 thập kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã không ngừng nỗ lực thắt chặt mối tương giao, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp trên nhiều khía cạnh. Việt Nam và Nam Phi đã gây dựng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Hiện nay, Việt Nam và Nam Phi là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau tại khu vực châu Phi và khu vực Đông Nam Á.



Theo Đại sứ, trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Nam Phi, hai bên luôn coi quan hệ hữu nghị, hợp tác là điểm tựa cho sự tin cậy lẫn nhau. Mối quan hệ đó được gây dựng bởi cố Tổng thống Nelson Mandela và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được các lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng nuôi dưỡng. Đại sứ nhấn mạnh lễ kỷ niệm hôm nay là dịp tuyệt vời để tái khẳng định quan hệ thân thiết giữa hai nước cùng hướng về một tương lai tươi sáng hơn, nhiều thành quả tốt đẹp hơn.



Đại diện cho Chính phủ Nam Phi, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp công Nam Phi Pravin Ghordan cho biết ông rất hân hạnh được thay mặt Chính phủ và nhân dân Nam Phi tham dự lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng hai nước có nhiều tiềm năng có thể cùng nhau triển khai để tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị và ngoại giao, bao gồm hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Hai nước cũng cần tăng cường và đa dạng hóa hợp tác thương mại song phương, tăng tần suấtcác hoạt động giao lưu, trao đổi cấp cao.



Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong những năm tới và những thập kỷ tới, quan hệ Nam Phi - Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Ghordan khẳng định Nam Phi mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam.



Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Việt Nam và các vị khách quý được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống như múa sen, độc tấu sáo, múa dân tộc, tiết mục hòa tấu mang âm hưởng châu Phi do các nghệ sỹ Việt Nam và bản hòa tấu “Việt Nam quê hương tôi” do các nghệ sỹ Nam Phi trình diễn.



* Trước đó, trong cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp công Nam Phi Pravin Ghordan cùng Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cắt băng khai trương Không gian văn hóa Việt Nam.



Không gian văn hóa Việt Nam là một phần trong chuỗi chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi 2023 diễn ra trong hai ngày 14-15/9 do Bộ Ngoại giao chủ trì hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nam Phi (22/12/1993 – 22/12/2023). Chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi 2023 óp phần thắt chặt quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nam Phi, quốc gia có vị thế quan trọng ở khu vực châu Phi. Đây là lần đầu tiên sự kiện Ngày Việt Nam được tổ chức tại châu Phi, mở màn cho chuỗi chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2023.



Không gian văn hóa Việt Nam giới thiệu chặng đường 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi cũng như vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam thông qua triển lãm ảnh. Cũng tại Không gian văn hoá Việt Nam, công chúng có thể trải nghiệm các loại hình nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam như tranh dân gian Đông Hồ, tranh sơn mài, nặn tò he, trang phục cổ thời Nguyễn… Lần đầu tiên tham gia trải nghiệm trực tiếp các hoạt động văn hóa độc đáo này, nhiều người dân tại Nam Phi, đặc biệt là các bạn trẻ, rất thích thú đón nhận.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pretoria về tác phẩm sơn mài với những miếng trai nhỏ gắn thành hình bông hoa rất dễ thương, bé Joey du Plessis - 8 tuổi, thế hệ thứ 2 thuộc cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi - cho biết em đã được nghệ nhân đến từ Việt Nam hướng dẫn rất nhiệt tình. Joey du Plessis đã được học hỏi thêm về một nghệ thuật rất thú vị từ Việt Nam, quê hương của mẹ em.



Trong khi đó, Tiến sỹ Kobus Groenewald, một giáo viên âm nhạc người Nam Phi, lại rất hào hứng với nghệ thuật làm tò he của người Việt Nam. Với sự giúp đỡ của nghệ nhân người Việt, cho dù bất đồng về ngôn ngữ, ông Groenewald vẫn hoàn thành mâm bánh chưng xanh buộc lạt trắng. Ông chia sẻ: “Tôi rất thích sắc màu của những đồ chơi này và sự sáng tạo của nghệ nhân khi có thể tạo ra rất nhiều hình thù con vật, hoa quả và con người… Hôm nay tôi cũng được biết đến câu chuyện về bánh chưng xanh hình vuông tượng trưng cho đất, bánh dầy trắng hình tròn tượng trưng cho trời của người Việt Nam. Thật sự rất thú vị”.



Đại diện Ban tổ chức, ông Hoàng Hữu Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hoá và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao - chia sẻ: “Lần đầu tiên tổ chức tại một trong các quốc gia châu Phi, Chương trình Ngày Việt Nam tại Nam Phi năm 2023 thực sự mang nhiều ý nghĩa. Đây là khu vực Việt Nam ít có điều kiện tổ chức các sự kiện văn hoá lớn. Bộ Ngoại giao đã nỗ lực cùng các đối tác giới thiệu những khía cạnh độc đáo và đặc sắc của văn hoá và truyền thống lâu đời của Việt Nam tới công chúng Nam Phi. Thông qua chương trình, Việt Nam muốn giới thiệu tới Nam Phi hình ảnh một đất nước luôn ổn định, hoà bình, phát triển, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, góp phần mở ra các cơ hội hợp tác về kinh tế - thương mại giữa hai nước”./.